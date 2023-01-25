環島去／單車環島也要找旅行社？拎一咖行囊出發超Chill

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不少參與過旅行社安排單車環島的民眾，還對捷安特領隊每到定點就放音樂、切水果，幫拍紀錄照片影片等貼心服務，印象超深刻。阿楷自豪派出去的團隊，不只視照顧車友安全為基礎，還以軟調性的豐富服務提升「美好環台體驗」，笑稱真的不少客人會說「哇你們領隊好忙喔，除了要維護安全與交通，到定點還要張羅吃喝，甚至負責隨隊攝影」，只能說在路上是十八般武藝、說學逗唱樣樣通。累了有人照顧、裝備壞了有人維修，再加上導入E-Bike電輔車後更事半功倍，「原來環島也可以這麼輕鬆」。
阿楷表示，旅行社深知「當你付出很多體力勞力之後，一顆蘋果就不只是一顆蘋果」，在最累的關鍵時刻，由領隊遞上一顆切好的水果，可能喚醒的是大家身為一個團隊、一起挑戰的革命情感，很多客人在經過9天8夜互相扶持後還變成好友，每年固定出遊騎車聚會等，是阿楷直呼自己親自帶團最意想不到的收穫，也正是旅行社持續把五感體驗巧妙融入在行程服務中的主因。當然他也不忘提醒，就算有旅行社幫忙，騎車挑戰「還是會累的喔」，只是能讓大家累得更滿足、累得更開心。
他分享曾有同事舉例，傳統巴士屬於單點旅遊，但自行車的特性是，「A to B的過程也一直在旅遊的節奏中」，因此在路線規劃上會思考，「這路段過去有人開車經過，有什麼是以往的交通工具所不能感受到的事？」阿楷舉例，自己在太魯閣帶隊時，其實很多團員過去不是自己開車、就是曾坐遊覽車遊玩太魯閣，但令眾人印象最深刻的是，「第一次在峽谷裡騎自行車，原來是這麼不一樣的感受」，他笑說「拿掉車窗後的太魯閣，變得相當3D立體，能直接感受到峽谷的壯麗」，這正是單車旅遊有別於巴士或汽車旅行，獨特迷人之處。
根據民眾需求，「捷安特旅行社」規劃的自行車旅遊分為兩大區塊，除了9天8夜的環島行程，也有非常多3天2夜、短天數的區域旅遊，尤以花東小旅行最為熱門。據旅行社觀察，許多民眾或車友正式報名環島行程前，多半還不確定自己是否有能力完成、也不知道旅行社究竟能提供什麼樣的服務，因此先安排短程單車旅遊試水溫，的確是不少人共同的想法。
阿楷也分享，身為目前台灣少數能將自行車規劃整合旅遊相關資源，提供一條龍服務的「捷安特旅行社」，其實官網上琳瑯滿目的豐富行程，只佔了總業務量約5-6成，另外以提供「客製化行程」為主，包括為公司行號、機關團體、社團等單位，量身打造公司旅遊專屬行程，甚至team building凝聚團隊等教育訓練意涵的活動亦不在少數。
過去「捷安特旅行社」曾協助鼓勵同仁挑戰環島的竹科科技公司，規劃出「分段環島」的五年計劃，每年進行3～5天行程，串連後等於完整繞了台灣一圈的另類環島，阿楷透露，其實每一年參加者都有40-50位，但最後完成5年大計的全勤者統計不到10位，進行表揚時既熱血又感動。「捷安特旅行社」也曾辦理台灣某知名銀行的員工環島活動，藉行程走訪串聯各地分行，所到之處在不影響客人服務的情況下，各分行都熱情動員迎接環台車隊，讓總行和分行同仁得以緊密連結，令他印象深刻。
阿楷認為，單車環島有其獨特魅力，笑說不光是完成挑戰後拿來臭屁說嘴、分享故事，在9天8夜環台過程中和夥伴互相扶持、經歷風吹日曬，許多人不只收獲震撼美景的旅行經驗，還因此結交許多戰友。他透露光是「捷安特旅行社」就服務不少每年都固定包團環島的客人，而且全年報名環島的總人數一年比一年多，也在挑戰他們承接量的極限。
現代人工作太過繁忙，阿楷還忍不住開玩笑說，其實現在民眾挑戰環島，最難的可能是要一次請假9天，因此旅行社也備有具環島象徵意義的「台灣縱騎」，6天5夜從台灣頭騎到台灣尾，其中「東雙塔」行程，直接帶領隊友騎在最漂亮經典的東海岸路線，其實騎乘難度不亞於環島，卻能花較少的天數體驗環台精髓。
最後阿楷分析，這兩三年因疫情影響，旅行社的確有些國外客人進不來，疫情前「捷安特旅行社」的外籍旅客佔近3成的比例，香港、星馬車友尤其熱愛來台騎車，相中台灣風景漂亮、東西好吃、民眾也很友善的優點。疫情後國人也出不去，旅行社卻因此接觸到很多過往少見的客群，除了戶外騎乘單車能降低大家對於近距離接觸的疑慮；早已成為顯學的環台活動，也拜E-Bike所賜，讓大家對於體能的恐懼不再像以往來得高。