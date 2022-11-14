Omicron亞型變異株+98例！BA.5仍占大宗　另檢出1例BQ.1

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內新增98例Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內新增98例Omicron亞型變異株確定病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-14 14:19:14

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增98例Omicron亞型變異株確定病例，分別為80例本土個案(1例BQ.1、78例BA.5、1例BA.2)及18例境外移入(2例XBB、11例BA.5、5例BA.2.75)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為9例、BF.7為4例、BQ.1為6例、BA.5為1,226例、BA.4為104例、BA.2.75為68例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,185例、BA.4為5例、BA.2為2,528例，尚無BA.2.75本土確定病例。

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指揮中心指出，今日新增1例BQ.1本土個案，為20多歲男性，於今年10月30日確診。另新增78例BA.5本土個案，占上週所有已定序之80例約97.5%，為29名男性、49名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部46例、中部11例、南部21例，確診日介於今年10月13日至11月4日。

▲（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，BA.5仍為主流病毒。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，針對國內境外移入之18例BA.5、XBB、BA.2.75個案，為7例男性、11例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年10月21日至11月2日。其中檢出11例BA.5分別自日本(2例)，匈牙利、希臘、美國、英國、馬來西亞及新加坡(各1例)移入，另3例調查中；2例XBB個案分別自泰國及新加坡(各1例)移入；5例BA.2.75個案分別自泰國、馬來西亞、越南、新加坡及澳大利亞(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月9日資料指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株佔比約為74.5%，仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1及其子代變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少65個國家檢出，佔比約13.4%；另BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等新型變異株佔比持續增加，佔比分別約4.3%及2.0%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。此外， WHO於今年10月27日表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：陳苾暐）

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