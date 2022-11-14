JKF黑馬新人「無罩駕駛」爆紅 自備了2顆超大安全氣囊
JKF11月封面邀請黑馬新人「雅捷」擔任封面女郎，她在IG上一組「無罩駕駛」照，擄獲上萬人關注，不過她澄清雖然「無罩」，但雅捷還是很注意安全，「我自備了2顆超大的安全氣囊。」
雅捷在JVID中，有許多視覺震撼的影片作品，透過眼神傳遞出濃濃的情慾氛圍，也獲得「劇情擔當」的好評，不管是擔任女僕、務生、學生妹都恰到其分。事實上，雅捷步入模特這行的起點，是從大街上被星探發掘，「小菜鳥肯定是從基本的時裝、創作拍攝開始，後來無意間遇到關注多年的大尺度人像攝影，並且受到他的邀約，在家人的支持下，開啟我的大尺度拍攝，人氣瞬間暴漲，有種名利雙收的幸運降臨。」
雅捷認為大尺度並非許多人想像的情色，其實多半蘊藏的是，女性肢體的展現與美感，加上劇情、題材，更增添了人們的幻想與渴望，能夠從中扮演與生活不同的角色，完成在現實世界裡不能實現的情景。即使大尺度作品是裸露和挑戰禁忌的，但私下的雅捷，卻是和一般人一樣，驚天動地的劇情只會在拍片發生，滿足大家的幻想，也透過工作拍攝體驗更多種生活。壓力大時會獨自去KTV吶喊，有時會冥想打坐，笑著說：「雖然有點老派，但我甚至會去釣魚，適當的沈澱自己調適好心態，然後再出發。