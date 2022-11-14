皮卡丘彩繪機CI幕後工程公開　首次全機噴漆耗時21日

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皮卡丘彩繪機CI從備料到實際上色、出廠，遇到重重挑戰。受疫情影響、各地原物料短缺，從國外下訂的 36 種漆料當中，有 2 種客製化特殊色，交期時間拉長，加上所需的除漆劑、標示貼紙等材料供應商都不相同，需要額外費心監督控管時程，讓備料時程相當緊張，但在團隊緊盯發貨運況、協調廠商調貨、尋求替代商源等全力衝刺下，原本要花半年準備的工作在 3 個多月即完成，圓滿達成任務。
不同以往採用的彩繪貼紙，這是華航第一次使用噴漆進行圖案上色的彩繪機，層層工法細緻，首先進行機身表面透明漆打磨、除漆、清潔，再依底漆、面漆一層層上色；接著將每一隻寶可夢的圖形模板固定好位置，以黑色漆描繪出圖形外框，再依序上色每個圖案，最後噴上透明漆，讓外觀更為明亮，才算大功告成。
為了讓 11 隻寶可夢都能完整呈現，彩繪時必須確認避開窗戶、天線和重要標示的遮擋，並克服機身弧度限制；且每個顏色噴塗完成後，必須等待 3 至 4 個小時的風乾時間，再以牛皮紙包覆，避免後續作業被其他顏色汙染，相同動作不斷反覆進行，最終完美展現每一隻寶可夢的可愛模樣。最特別的就是機腹的精靈球，原本設計稿的位置略有差異，經現場團隊建議與溝通協調，最後讓精靈球的中心點能配合機腹燈光閃耀，成為暗夜中的小驚喜。還有許多設計巧思一一展現，兩邊引擎上也有精靈球，翼尖小翼上則有星星，數一數全機共有 39 顆，象徵黎明將至的天空仍有星光閃爍，伴隨旅客一起翱翔天際。