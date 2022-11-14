小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫

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纖維不易被腸胃道系統分解
李婉萍指出，其實有時就連大人攝入纖維含量高的植物性食材後，也會在糞便裡看到沒有被完全消化的食物碎渣。除了上面所提到的蔬菜之外，豆類、青菜（空心菜梗、金針菇）和全穀雜糧類（玉米、糙米）、以及水果（柚子），都可能出現在便便中，而我們肉眼所看到的碎渣，就是沒被消化道分解和吸收的部分。
李婉萍解釋，這是因為纖維無法被胃酸和小腸內的膽汁、胰液等消化酶分解的緣故，導致纖維一路進到大腸之後便會以食物的原形態被排出。但是，這並不代表身體沒有吸收到這些食物的維生素、礦物質等營養成分。而纖維最主要的任務在於清理腸道，雖然它不被胃與腸消化，還是可以幫助排除體內的廢物和毒素；此外也能增加糞便的體積、吸收水分，使其成形且更加柔軟，容易被解出，且來到大腸之後也會被充分利用，成為腸道益生菌的養分。李婉萍表示，攝取纖維食物不僅對預防便秘非常有用，也能保護我們免受大腸癌的侵害，還能防治肥胖、糖尿病、心血管疾病等健康問題。
另外，當一個人狼吞虎嚥吃得太快，使得食物沒有被充分咀嚼，消化酶難以發揮作用，也很有可能使纖維在通過消化道時無法被徹底分解，因此李婉萍建議民眾用餐時應放慢速度、細嚼慢嚥來改善纖維的消化。
5健康警訊
李婉萍表示，糞便裡摻雜著殘渣，尤其是高纖維食物，但沒有伴隨其他症狀的情況下，一般無需擔心。不過她提醒民眾，若同時出現以下症狀，可能是某種健康狀況的警訊，務必向醫師諮詢：
· 持續性腹瀉
· 不明原因的體重減輕
· 疼痛
· 發燒
· 任何排便習慣上的改變等症狀
本文經 李婉萍 營養師 授權報導
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