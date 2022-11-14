小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫

小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫
小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-14 15:00:43

不少人上大號後，難免會發現便便裡看到昨天吃下的食物原樣，大便夾帶著沒消化的食物，是正常的嗎？營養師表示，這是由於纖維不易被腸胃道消化的緣故，若沒有其他症狀一般無需擔心，只需放慢進食的速度、細嚼慢嚥就可改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
榮新診所營養師李婉萍分享，一位家長因擔心孩子消化吸收不了玉米、紅蘿蔔、金針菇這些蔬菜，便將之切得很碎、煮得很軟，甚至小孩一歲了還有吃糊狀食物的習慣，卻發現每次便便裡還能看到殘渣。為什麼會有這種現象呢？

營養師李婉萍 授權提供
營養師李婉萍 授權提供
纖維不易被腸胃道系統分解

李婉萍指出，其實有時就連大人攝入纖維含量高的植物性食材後，也會在糞便裡看到沒有被完全消化的食物碎渣。除了上面所提到的蔬菜之外，豆類、青菜（空心菜梗、金針菇）和全穀雜糧類（玉米、糙米）、以及水果（柚子），都可能出現在便便中，而我們肉眼所看到的碎渣，就是沒被消化道分解和吸收的部分。

李婉萍解釋，這是因為纖維無法被胃酸和小腸內的膽汁、胰液等消化酶分解的緣故，導致纖維一路進到大腸之後便會以食物的原形態被排出。但是，這並不代表身體沒有吸收到這些食物的維生素、礦物質等營養成分。而纖維最主要的任務在於清理腸道，雖然它不被胃與腸消化，還是可以幫助排除體內的廢物和毒素；此外也能增加糞便的體積、吸收水分，使其成形且更加柔軟，容易被解出，且來到大腸之後也會被充分利用，成為腸道益生菌的養分。李婉萍表示，攝取纖維食物不僅對預防便秘非常有用，也能保護我們免受大腸癌的侵害，還能防治肥胖、糖尿病、心血管疾病等健康問題。

另外，當一個人狼吞虎嚥吃得太快，使得食物沒有被充分咀嚼，消化酶難以發揮作用，也很有可能使纖維在通過消化道時無法被徹底分解，因此李婉萍建議民眾用餐時應放慢速度、細嚼慢嚥來改善纖維的消化。

5健康警訊

李婉萍表示，糞便裡摻雜著殘渣，尤其是高纖維食物，但沒有伴隨其他症狀的情況下，一般無需擔心。不過她提醒民眾，若同時出現以下症狀，可能是某種健康狀況的警訊，務必向醫師諮詢：

·        持續性腹瀉

·        不明原因的體重減輕

·        疼痛

·        發燒

·        任何排便習慣上的改變等症狀

 

本文經 李婉萍 營養師 授權報導

延伸閱讀
番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏
不喝水、憋尿超傷身！ 醫揭「過動性膀胱」後果：比血尿更慘

遠離經痛 「4日常保養」：多蛋白質、有氧運動，少飽和脂肪、避免重鹹

越式春捲吃不胖？營養師坦言：澱粉沒有你想像的少

蔬果汁健康嗎？營養師曝：吃新鮮蔬果比較好

國人不健康存活8.5年！　亞健康時代全齡都需要「健康守護圈」

我是廣告 請繼續往下閱讀