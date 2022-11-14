肥胖人士要當心！加拿大研究：「減肥手術」可誘發癲癇症風險飆升近五成

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根據外媒HealthDay報導，加拿大安大略省倫敦西部大學（Western University in London）神經病學教授伯內奧醫生（Dr. Jorge Burneo）表示，「在這項爲期三年的研究中，我們估計每10萬名進行減肥手術的患者中，有16名在術後患癲癇，雖説手術提高癲癇風險，但風險依然相對比較低，目前尚未釐清減肥手術誘發癲癇症的機制」。
曾接受減肥手術患者癲癇機率飆升近五成研究團隊收集了近1萬7千名曾接受減肥手術至少六年的患者數據，並將其與62萬名從未接受過此項手術的肥胖人士進行比較，參與者被追蹤健康狀況至少三年。在研究階段，曾接受減肥手術的患者中，共有73人（0.4%）患上癲癇症，而沒有接受手術的人中，有1,260人（0.2%）患癲癇。換言之，曾接受減肥手術的患者，術後患癲癇的風險相對增加了45%，他們患癲癇的可能性是普通患者的14倍。
▲ 減肥手術患者患上癲癇機率是普通患者的14倍。（示意圖／Pixabay）
減肥手術的形式一、胃繞道手術（Gastric Bypass）
通過在胃的上部建一個小胃囊，限制食物攝入量。
二、袖狀胃切除手術（Sleeve gastrectomy）
沿胃長軸切除胃的大部，切除全部胃底，使殘留的胃呈長條狀。
三、胃束帶引（Adjustable Gastric Banding Surgery）
通過腹腔鏡手術，將可調節胃束帶束縛在胃上部。
研究表明，無論患者採取何種減肥手術，癲癇的風險都居高不下。減肥手術可能導致患者體內電解質異常、缺乏礦物質和維生素B，特別是缺乏維生素B12、B1（硫胺素）和 B6，會導致神經異常，這可能是這種關聯背後可能的機制之一。若患者在孩童時期曾癲癇發作，或是家中有癲癇病史，那麼了解這種潛在關聯就很重要。
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