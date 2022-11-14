通膨與升息開始舒緩　台股有「基」之彈、明年樂觀可期

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧台股這波從10月25日低點以來，迄今不到1個月強彈逾千點，後市續彈可期？張錫指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，目前看來美國通膨已見置頂轉下的跡象，聯準會（Fed）升息也幾乎到頂了，市場普遍預估12月Fed將升息2碼，明年升息步伐有望再放緩。
張錫指出，換句話說，市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，這對包括台股在內的全市場都是一大提振。而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈，加上台股現在本益比約10倍以下，未來只要美元不再續強，就會吸引更多資金活水進駐，因此可期待台股後市有望慢慢往好的方向走，2023年表現更是樂觀可待。
至於要如何布局才妥當？單壓個股波動較大，專家建議可透過ETF投資一籃子股票，台股殖利率近來殖利率來到逾5%，在全球各主要市場中名列前茅，這也是為何許多投資人尤其存股族相當偏好高股息ETF之因。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，觀察2021年以來台股震盪期間，結合ESG與高股息理念的相關指數，表現較具支撐，以00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例，不論是2021年歷經疫情擴散、Delta變種病毒肆虐，或2022年下半年來高通膨與鷹派升息政策連環上演，讓市場大幅動盪，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數都明顯較大盤來得抗震，足見ESG結合高股息的投資策略奏效，有利對抗大環境的劇烈波動。
法人表示，00878將在本週三（16日）除息，實際每單位將發放0.28元現金股利，想要參與領息的投資人，最晚要在本週二（15日）持有或買進。對此，國泰投信提醒，投資人配置高股息或配息型ETF時，除了檢視股息殖利率之外，也應同步留意ETF的選股模式與投資組合的基本面體質，因為取得配息之後，ETF的長期走勢要能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，也才能股息與價差都賺到。