王柏傑附身柯震東：有感情線！竟被女鬼勾魂「陪我玩」

▲左起薛仕凌、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席《乩身》開鏡儀式。（圖／Netflix）
▲左起薛仕凌、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席《乩身》開鏡儀式。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/基隆報導

2022-11-14 15:03:04

Netflix奇幻影集《乩身》今（14）日在基隆代明宮開鏡，王柏傑戲裡飾演三太子，特別帶劇本去廟裡請示本尊，「我問祂對劇本哪裡不滿意、喜不喜歡劇本，結果擲1次就聖筊，替劇組抽了滿好的籤。」他開玩笑說跟「乩身」柯震東有感情戲，「你們以為是柯震東跟陳姸霏有感情戲，猜錯了吧。」

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問到眾演員有沒有特殊感應過？王柏傑透露有一次在家洗澡，聽到女生的聲音說：「陪我玩。」他嚇到整夜看電視沒闔眼，後來去拜民間的驅魔師父，才知道家裡的地基主生前是丫鬟，要供奉地基主吃大雞腿，1年前舉行完儀式他很安心，依舊沒搬家，與祂和平共存，被楊銘威吐槽：「還是真的有女生，你忘記了？」

▲王柏傑（左）在《乩身》附身柯震東，笑說兩人有感情戲。（圖／Netflix）
▲王柏傑（左）在《乩身》附身柯震東，笑說兩人有感情戲。（圖／Netflix）
因為原著小說裡的角色本來就不是傳統乩身，柯震東沒有特別走訪宮廟見習，他說自己沒有宗教信仰，但因為小時候作惡夢，被媽媽帶去收驚喝符水，養成每一年固定去廟裡拜拜的習慣，他表示不管是在神話傳說或是影視作品，三太子的人設一直讓他很喜歡，「他就是管控不了的狀態，慢慢成長但還是屁孩的神職很酷。」

薛仕凌在劇中是與魔鬼交易的富二代，將會與特效畫面有許多互動，因為和柯震東、王柏傑不一樣陣營，有不少類似鬥法的武打戲，他透露：「導演說的拍攝手法比較特別，要想像特效場景已經加上去的成品，我第一次嘗試，覺得非常新鮮。」

陳姸霏挑戰演出罹患血癌的女大生，在戲裡因為父親撞鬼而有求於柯震東，從此攜手斬妖除魔，陳姸霏表示跟柯震東碰過1次面而已，對他還不太熟，但是在開鏡儀式上已經感受過楊銘威的毒舌，她拍照時站在最前面怕擋到一群男主角，被楊銘威笑說：「擋不到啦。」一下子消除她和大家的年齡隔閡，氣氛很友善。

▲柯震東（左）在《乩身》搭檔陳姸霏斬妖除魔。（圖／Netflix）
▲柯震東（左）在《乩身》搭檔陳姸霏斬妖除魔。（圖／Netflix）
《乩身》改編自台灣鬼才作家星子同名暢銷小說，由影視集團mm2和好好電影製作打造，《比悲傷更悲傷的故事》金牌監製莊淳淳操刀、金獎導演賴俊羽與協力導演管偉傑共同執導，卡司集合柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、蕭東意、林鶴軒、趙正平、郭子乾、隋棠等，獲文策院內容開發計畫支持。

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