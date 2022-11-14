歡慶移民節　澎湖縣表揚傑出新住民

為了慶祝12月18日移民節即將到來，澎湖縣政府於11月12日舉辦「新心相映．閃耀新澎友」多元文化推廣活動，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲與新住民齊聚同歡，呼籲社會大眾給予新住民朋友更多尊重與關懷，讓新移民朋友在澎湖安居樂業。賴峰偉表示，相逢自是有緣，澎湖以新住民為尊，縣府重視移工移民的權益保障與文化融合，定期舉辦就業服務職涯活動及自我照顧課程，協助、培養新住民適應在地生活技能，協助新住民落地生根，克服語言、文化等隔閡，融入台灣社會。
賴峰偉表示，22年前就有新住民遷移至澎湖，陸續約1,900人定居澎湖，新住民來自世界各地不同國家，澎湖是融合的縣市，縣府未來將提供新住民朋友更多支持，讓遠渡重洋來到澎湖的新住民，能快速融入在地生活。劉陳昭玲表示，新住民姐妹們遠嫁到澎湖，縣府對新住民在語言、教育、家庭生活及就業提供支持與協助，使他們融入與適應在地生活和文化。
賴峰偉及劉陳昭玲表揚傑出新住民阮雪、林秀華、張鳳妮、阮氏九妹、艾六香及新住民績優服務人員尤桂嬋、李淑華、黃美蘭、吳杜娣、陳曉娟，透過表揚活動喚起大眾對新住民各項權益及服務之重視，建立多元文化友善社會。社會處表示，慶祝活動結合異國市集，由不同國籍新住民準備母國家鄉菜，集結各國童玩、藝術等多元文化攤位，讓參與民眾品嘗異國美食外，也能欣賞精彩異國文化表演。