遭爆料詐領逾60萬助理費　高虹安駁斥：絕對沒有強迫回捐

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高虹安指出，宣稱有吹哨者提供資料，但這些真實性十分可疑，這些電子檔案容易被竄改，是否有經過偽造、變造，竊取資料的行為人士意圖詭異，2020的檔案在年份上沒有第一時間送交檢調，而是壓到2022年選戰白熱化的時候才拿出來給對手與媒體爆料，是否有其他意圖，如果非法使用，或竄改嫌疑就要負擔刑事責任。
針對國會辦公室助理費爭議，高虹安以前立委吳成典的助理費爭議判決為例說明，「金門地方法院的判決，經歷過三次都獲判無罪。」
高虹安指出，立委公費助理沒有限定公費助理應聘職責，包括薪資數額都由立委自行決定，立委的公費助理就是立委跟助理聘僱的關係，除非是捏名或虛報的人頭助理，實質工作是沒有人頭詐領問題。
高虹安進一步指出，吳成典的案例中，被告人的助理費拿到薪資帳戶後，全數捐到立委服務處跟新金門聯誼會，判決寫的很清楚，立委部分，薪資是直接匯到助理帳戶，如何處理是助理自由意志，所以問政相關支出都有核銷性質。這件事情本身在高院判決無罪。
高虹安強調，立院助理薪資是直接進到助理帳戶，如何助理帳戶，再轉到公積金？這件事是沒有存在。工作所得依據勞務得到的所得，要如何處份是助理的自由意志。上訴到高等法院，司法實務上見解，公費助理的聘用是司法的勞務契約，有實際執行勞務就可以，薪資如何使用，助理薪資如何處理與勞雇關係，公費助理與委員契約沒有設立，也沒有違法之虞。