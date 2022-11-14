應召站藏大樓套房！警破門查緝 當場逮「剛辦完事」男女
台中市中區公園路某大樓內的出租套房，近期警方接獲情資，指套房內涉從事不法性交易，專案小組經蒐證後，於本（11）月10日持搜索票，於晚間22時許進入搜索，當場逮獲負責人劉男和1名櫃台李女，訊後依妨害風化送辦；而6名女服務生與3名男客，則依社維法裁罰，現場查扣14100元、監視器螢幕及主機等證物。
據了解，45歲負責人劉男，找來30到50歲原先為陸、越籍，但現已取得台灣身份的女子，談妥以1100到1300元不等價格，媒介女子給50多歲男客性交易，拆帳費用為每次200到300元不等，而現場則是整層樓被隔成一間間套房，警方到場搜索時，使用器具破門而入，當場逮到裡頭的女服務生與男客。
警方查扣不法營業所得14100元、監視器螢幕及主機等證物，全案警詢後，將劉男與李女依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦，6名女服務生與3名男客，則依社會秩序維護法裁罰後請回。
台中第一分局表示，為維護選前治安環境，警方持續強力查緝各類治安案件，針對轄內特定行業及高風險場所，加強臨檢查察，對於不法情事絕不寬貸，遏止違法性交易，全力維護治安。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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