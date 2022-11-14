亞航復飛「高雄-吉隆坡」　首發穆斯林踩線團來台

小港機場天際線再見久違馬來西亞班機，亞洲航空公司11月復飛「高雄-吉隆坡」航線，並迎來首批穆斯林踩線團！12日觀光局也派出高雄觀光大使高雄熊，前往小港國際機場迎接遠道而來的馬來西亞貴賓。高市府觀光局指出，穆斯林已是全球重要的旅遊市場且極具消費能力，高雄將積極輔導更多業者，取得穆斯林商家的標章，同時打造適合穆斯林旅客的旅遊環境，為高雄市觀光產業注入國際量能、拓展南向商機。
高市府觀光局局長周玲妏表示，為拓展龐大的穆斯林市場旅遊商機，觀光局與業者超前佈署，相關餐飲及飯店業者，早已取得多項清真認證（Halal Certification），以加強對於穆斯林市場的推廣行銷能量，目前已有翰品、福容、寒軒、福華、陳莉莉印尼美食館、爪哇真美食餐館等17家旅宿及餐飲業者，提供符合穆斯林需求的住宿環境及餐食。此外，觀光局也完成西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗津、金獅湖、壽山動物園等重要遊憩據點之公廁「淨下設施」，市府團隊與觀光業界齊心打造穆斯林友善旅遊環境，讓更多穆斯林旅客，到高雄有賓至如歸的感覺。
首發穆斯林踩線團12日至17日的南台灣踩線行程，將走訪旗津、棧貳庫、大港橋、亞洲新灣區等景點，也將體驗i-ride飛行劇院跟清真寺等地，並另安排踩線團與高雄觀光業者參訪交流，增加彼此合作機會共創商機，並進一步展望潛力無窮的東南亞旅遊市場。
MATTA出境部門主席陳美心說明：「時隔快三年再來高雄感覺變化很大，增加許多新飯店跟景區設施，對於旗津的整體優化跟海島風情感到驚艷，也有很多對於穆斯林有吸引力的景點，只要鼓勵業者再強化穆斯林的餐食服務以及更多元的東南亞飲食文化，相信會很有競爭力，疫情前每年約53萬的馬來西亞旅客到台灣，希望明年後可以成長到100萬，這是大家要一起努力的目標。」
惠康旅行社總經理張惠雁也說到，「本次和高雄觀光局、亞洲航空合作，邀請馬來西亞最大的旅遊總會到高雄踩線，讓業者體驗高進高出的便利性，也分享很多中南部的觀光資源及穆斯林友善環境給馬國的好朋友，之後不論是自由行或是團客都能多加利用這條便利的航線，來高雄觀光旅遊，增加高雄在東南亞的能見度。」