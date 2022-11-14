《原子》陳治廷遇變態粉絲 收下身照還「被開價15萬」
從選秀節目《原子少年》發跡的陳治廷，今（14）日現身串燒店焦糖楓擔任一日店長，曾在速食店、冰店打工過的他，對於餐飲業並不陌生，親民的模樣，讓粉絲們視覺、味覺一併被照顧。陳治廷爆紅後，曾遇過變態粉絲，除了向他跪求原味襪子、傳送「下身照」之外，還有人直接開價5000元美金（約台幣155000元），雖然對方未說明其目的，但此舉確實已嚇到才剛出道的陳治廷。
陳治廷日前被目擊攜女伴去看電影，原來對象是他的親姊，笑說對方178公分很好認，也透露姊姊在20歲左右有嘗試進演藝圈，當了2年的模特兒，後來因遇到一些不愉快的體驗而打消念頭，加上計畫出過唸書，此夢想就無疾而終，「像我是越挫越勇型，姊姊就是比較需要被鼓勵。」而陳治廷透露姊姊目前26歲，是個上班族，對演藝圈仍有憧憬，「她其實很搞笑，滿想當諧星，我也不排斥和她同台露臉。」
陳治廷從《原子少年》畢業後，目前還是有和木星成員一同接商演，持續練舞也盼有機會能發行新歌。至於先前《原子少年》小孩爆出桃色風波，公司是否有勸導盡量不要與女生接觸，陳治廷說：「公司是沒有限制我們太多，就是正常的與人交流，不要有奇怪的互動，重點就是要當一個善良的人。」