台灣藝陣前進華府台灣形象展　文總公布神將遠征紀錄片

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文總秘書長李厚慶指出，很高興有機會帶著台灣的文化力量前往美國華府，為使國際觀展人士能在有限時間內快速認識台灣文化，「台灣陣」文化主題館展場策劃了8件展品、製作5支影片，把台灣人最熟悉的民俗、文化，越洋介紹給美國及世界的朋友；文總也邀請來自台北萬華的雷昇傳藝劇團，一起帶著傳統藝陣越洋至華府展演，讓美國民眾感受到台灣民俗文化活力及魅力。
李厚慶指出，展場內最吸晴的2尊高度近3米的門神「風童火將」，是文總工作人員與雷昇傳藝劇團，一同從台灣運到華府，歷經13小時長途飛機，跨越美國東部7州，進行一場公路遠征之旅，除了在「2022年美國台灣形象展」內展示與表演，亦在美國國定假日「哥倫布日」當天，現身林肯紀念堂、華盛頓紀念碑等知名地標景點，猶如一場越洋的文化繞境。
文總表示，「台灣陣全紀錄」隨著傳統藝陣的腳步，重溫這場從台北出發至美國華府的越洋之旅，紀錄年輕團隊在台灣打包2尊神將與大型器具、越洋運送、橫跨7州的公路旅行、在華府重新組裝穿戴神將的過程，一系列繁瑣工法與技法，展現出台灣傳統民俗藝陣新一代對文化傳承具有強烈向心力及使命感，以及如何透過「台灣陣」，讓世界看見屬於台灣的文化與技藝傳承風貌。