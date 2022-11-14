台灣藝陣前進華府台灣形象展　文總公布神將遠征紀錄片

▲美國華府日前首度舉行台灣形象展，由文總帶領兩尊高度近3米的「風童火將」神將，現身華府、華盛頓紀念碑等。（圖／文總提供）
▲美國華府日前首度舉行台灣形象展，由文總帶領兩尊高度近3米的「風童火將」神將，現身華府、華盛頓紀念碑等。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-14 15:26:53

今年10月美國華府首度舉行台灣形象展，其中台灣文化館由文總操刀策展，邀請台灣傳統民俗及信仰的藝陣，帶著神轎、鑼鼓及2尊高度近3米的「風童火將」神將，經過1萬3千公里的越洋之旅抵達華府，成為國際人士矚目的焦點。文總今（14）日公布「台灣陣全紀錄」影片，為這趟遠征之旅留下影像紀錄，也把台灣文化之美介紹給全世界。

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「2022年美國台灣形象展」，展覽3天共吸引逾8,300人次，文總在外貿協會的邀請下，首度參與美國的台灣形象展，展現出台灣多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」的「台灣陣」文化主題館，更率台灣藝陣、神將跨洋至華府展演出。文總將這一場橫跨1萬3千公里的越洋文化遶境，剪輯成「台灣陣全紀錄」影片，今天起在文總社群平台上架。

文總秘書長李厚慶指出，很高興有機會帶著台灣的文化力量前往美國華府，為使國際觀展人士能在有限時間內快速認識台灣文化，「台灣陣」文化主題館展場策劃了8件展品、製作5支影片，把台灣人最熟悉的民俗、文化，越洋介紹給美國及世界的朋友；文總也邀請來自台北萬華的雷昇傳藝劇團，一起帶著傳統藝陣越洋至華府展演，讓美國民眾感受到台灣民俗文化活力及魅力。

李厚慶指出，展場內最吸晴的2尊高度近3米的門神「風童火將」，是文總工作人員與雷昇傳藝劇團，一同從台灣運到華府，歷經13小時長途飛機，跨越美國東部7州，進行一場公路遠征之旅，除了在「2022年美國台灣形象展」內展示與表演，亦在美國國定假日「哥倫布日」當天，現身林肯紀念堂、華盛頓紀念碑等知名地標景點，猶如一場越洋的文化繞境。

文總表示，「台灣陣全紀錄」隨著傳統藝陣的腳步，重溫這場從台北出發至美國華府的越洋之旅，紀錄年輕團隊在台灣打包2尊神將與大型器具、越洋運送、橫跨7州的公路旅行、在華府重新組裝穿戴神將的過程，一系列繁瑣工法與技法，展現出台灣傳統民俗藝陣新一代對文化傳承具有強烈向心力及使命感，以及如何透過「台灣陣」，讓世界看見屬於台灣的文化與技藝傳承風貌。

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