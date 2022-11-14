Q4劇增3千航班　國泰航估2023年底客運恢復疫情7成

▲國泰航空集團今（14）日表示，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運能。（圖／NOWnews 資料照）
▲國泰航空集團今（14）日表示，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運能。（圖／NOWnews 資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-14 15:39:33

國泰航空集團今（14）日表示，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運能，較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快。

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自香港特別行政區政府調整入境旅客及機組人員的防疫措施後，集團早前已公布在10 月至12月底期間，增加約3,000班客運航班。行政總裁鄧健榮表示，集團將能實現於2022年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標，即客運運力將較8月份的水平增加一倍，亦為公司在2022年上半年平均運力約8倍。

隨著新冠疫情放緩，世界各地的航空公司紛紛重建運力。重建過程需要全球航空業持份者配合，包括機場、供應商，以至自家的航空公司在安排機組人員和其他員工、調配飛機重返機隊及招募人手等方面作出充足的準備。全球的航空公司，行業供應商和機場都面對同樣的挑戰，需要時間及積極周詳的規劃來克服。

「我們以審慎及負責任的態度推進復常，亦要應對香港獨有的挑戰。香港對外封關的時間較其他市場為長，尤其機組人員在香港特要承受的嚴格隔離檢疫限制，僅於9月才獲解除。儘管如此，我們自出入境開放後的復常步伐，與其他同樣沒有本地市場的航空公司相若。」

鄧健榮強調，品牌擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持我們現行的航班運作，並相信持續的招聘計劃會繼續支援復常期間的運作。然而，短期內的挑戰是機師於疫情期間長期未能值勤，需要更新執照，以及調配飛機重返機隊，我們現已積極強化所有能力及配套，加快處理有關事宜。

國泰航空集團表示對香港航空樞紐的長遠前景信心堅定，期待香港特區政府全面解除所有防疫限制，促進全面恢復雙向的旅遊活動，從而加強香港樞紐的航班網絡聯繫。鄧健榮表示，「十四五」規劃明確指出，香港在國家的整體發展中肩負重要角色，重申加強香港國際航空樞紐地位的重要性。我們會繼續努力恢復客運航班的運力，亦期待香港國際機場三跑系統於2024年落成，以確保香港樞紐的長遠未來發展。
 

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