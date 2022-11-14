將移工平權議題深入校園　ESG與企業責任座談會曝

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楊聰榮則以移工在台灣的平權探討作為分享主題，內容關於移工平權、人權觀念、兩公約與移工平權和RBA與外勞平權。一開始探討本勞與外勞是否平權，實際上中華民國憲法只有保障本國人，外國人不在保障之列，而台灣也未簽署國際公約，移工在台灣的權益等同於毫無保障。過往移工在台灣的紀錄其實相當不好，無論是製造業、醫療和防疫都是國際資優生的台灣，在移工平權上卻仍十分落後，根據台灣國際法學會，面臨職業災害最嚴重的族群，以比例上來說，外籍勞工遠遠超過本籍勞工。「原有法律體系及政策在保障移工方面都很不足，台灣有簽署兩公約，包括婦女和兒童公約，然而勞工方面相當落後。」楊聰榮説。「人權已是衡量一個國家是否文明的指標，而國際移工和婚姻移民已經是國際上不可避免的現象。同時，國際開始以ESG永續發展作為指標，台灣在部分指標都有很大的進步空間。」
楊聰榮表示，過往台灣政府因經濟發展的考量，沒有簽署關於勞工的國際公約，不過一切都因「ESG永續發展規範」開始有了轉機，過去部分台灣工廠對勞工權益或許有漠視和疏忽的現象，但「ESG永續發展規範」會將違法的工廠踢出供應鏈。例如，蘋果加速嚴懲違反「ESG永續發展規範」的供應鏈公司，或許能讓台灣的工廠開始有反思和進步的動力。
孟藹倫則以自身在勞動部工作幾十年的經驗，來提出對於移工人權保障的觀點。她認為家事勞動法在台灣推動的執行面上非常困難，甚至遠比廠工或農工困難，因為很難監督外籍家事工的工作環境。她舉例，如果政府人員可以隨時突擊外籍家事工的工作環境，表示台灣每一個家庭的隱私都可能被攤在陽光下，反而違反了另一種人權議題，她很確信看護工難以適用於勞基法或制訂家事勞動法。「我發現一個嚴重的問題是過去移工不能轉換雇主，只要從事非許可的工作，就得面臨遣返。我認為這很嚴重，因為移工往往做非許可的工作，都是雇主違法。例如有的家庭以申請外籍看護工的名義，將移工帶到工廠工作，或是帶到大樓進行清潔，這些都是非許可的工作，然而面臨政府取締時，受處罰的卻是移工，這完全不合理。另外，移工面臨職業災害的風險也很大，因此我在法制單位推動許多規範，例如多語的檢舉專線，讓移工能有申訴的管道。」孟藹倫表示，希望與會的學生族群，如果有更好的想法和意見，都能多加討論，並在未來付諸實現。
陳孝昌則說，「ESG永續發展」有機會扭轉外籍移工的弱勢條件，目前台灣的上市櫃公司都被政府要求要寫「ESG永續發展」報告書，而陳孝昌指出大部分的上市櫃公司會委託四大會計師事務所代為書寫「ESG永續發展」報告書，或許規範還未正式落實到每一間公司和工廠，期望各產業的企業未來能繼續進步。
最後，台灣外籍工作者發展協會表示，20日禮拜天下午和國際特赦組織台灣分會合辦，在華山的光點戲院有《移工之盃》的紀錄片，以卡達為了舉辦世足賽，而運用的數以千萬計的移工，他們的安全、薪資和人權是否有受到保障作為題材，歡迎大眾關注或參與。