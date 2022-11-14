彈射RPG手遊《動物朋友：王國》封測 6tan：還原度高
療癒感十足的二次元RPG手機遊戲《動物朋友：王國》將於11/16~11/23期間展開刪檔封測，讓玩家可以在第一時間體驗與動物朋友們一起冒險的樂趣。今(14)日率先邀請6tan、瑞咪、凱伊等KOL第一時間體驗遊戲樂趣。
《動物朋友：王國》由繪製《Keroro軍曹》的知名漫畫家吉崎觀音擔任動畫角色設計的「動物朋友」IP授權作品，衍生出包含手遊、漫畫、動畫、舞台舉等多樣內容。以《動物朋友：王國》手遊來說遊戲採回合制彈射攻擊，有多樣化的關卡場景設計，在多變的遊戲機關內考驗玩家的腦力，玩家需要調整彈射角度、力度及風向等，判斷最後攻擊點的位置。
遊戲採用彈射 RPG 玩法，玩家可利用不同隊友組合產生 COMBO 加成戰力來彈射撞擊敵人，像是獅子和駝鹿搭配觸發的組合技「必勝的守護」，可以讓隊伍中所有朋友的攻擊加成3回合，期間每回合效果翻倍，在適當時機利用 COMBO 的增益效果可以將隊伍攻擊力最大化制伏天藍怪。在遊戲中也要注意不同地貌和各種機關，關卡中的瘴氣會讓朋友中毒失血非常危險，同時利用掉落的樹幹能攻擊天藍怪，為朋友帶來優勢，多樣化的關卡設計讓遊戲更耐玩。
在封測階段就在第一時間就開始玩《動物朋友：王國》的6tan表示：「這款IP向的遊戲其實還原度很高，且體驗很Hardcore。」他也建議玩家可以針對不同的關卡天然怪放招式順序去配對，用不同的動物朋友去拆解不同的魔王。至於耐玩程度，6tan表示要看後續的魔王是否能帶給玩家有更多的挑戰。