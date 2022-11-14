G20峰會將開幕！各國領袖疫後齊聚印尼　4大焦點一次看

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自從新冠疫情肆虐全球，各國採取鎖國封城、關閉國境超過2年。不過隨著疫苗施打覆蓋率提升、疫情趨緩，世界衛生組織表示全球疫情大流行有望結束，除了中國仍持續採取嚴格的「動態清零」政策外，其他國家已經陸續開起國門，台灣也有望在下周鬆綁口罩令。
G20會議作為疫情以來罕見的大規模實體國際會議，全球領導人若像是疫情前那樣「沒有社交距離」的同框拍照，或許就是對全球釋放了疫情迎向終結的訊號；另外中國內部面臨多地升溫的疫情，主席習近平終於踏出國門，在外參加會議「戴不戴口罩」都將成為值得關注的細節。
二、俄烏戰爭
2022年全球面對俄羅斯入侵烏克蘭的態度不盡相同，但遙想2014年俄國剛占領克里米亞，蒲亭到了G20峰會被安排到邊邊、被排擠以至於他不得不提前離開。儘管克里姆林宮表示，蒲亭這次不出席是因為「行程衝突」，但並未說明具體是什麼行程讓他缺席這場全球關注的峰會。
G20會員國中對俄烏立場也出現分歧，站在制裁俄羅斯方面的是美國與西方主要盟國，中國、印度則傾向不參與制裁、不加入譴責，甚至進口俄羅斯能源隱隱與西方國家打對台。為了平衡成員國立場，東道主印尼總統佐科威在6月分別訪問基輔和莫斯科與雙邊總統見面並發出邀請。
烏克蘭總統澤倫斯基預計將線上出席峰會，外界預料屆時他會遊說各國領袖對俄國做出更強烈的回應，相較之下克宮則稱蒲亭除了不克出席外，也不會預錄影片在峰會上播放，但俄烏兩國代表在G20的互動、歐美國家對俄羅斯代表發言時的反應仍受到關注。
三、拜習會談
除了俄羅斯、烏克蘭在G20備受觸目外，美國與中國之間的緊張關係也是外界關切的焦點，自美國眾議院議長裴洛西訪台、共軍環島軍演後，台海局勢更加緊繃。這是拜登自上任總統以來，首次與習近平舉行的面對面會談，也是二十大過後習近平首度與拜登碰面。隨著美國期中選舉出爐，民主黨並未如預期大敗，而是微妙落後，兩人在政治位置、國內支持度等方面都能一較高下。雙方在這場會談過究竟會延續緊張對立、緩和局勢或是無明確行動，回國又會釋放何種訊息令外界期待。
四、全球經濟
G20會員國集體GDP佔了世界GDP的85%，當各國面臨經濟衰退、通貨膨脹危機時，國際對G20的作為拭目以待。當年二十國集團會議就是為了挽救全球金融海嘯而誕生，如今美國、歐盟和中國這3大經濟體增長停滯，國際貨幣基金組織（IMF）更警告2022、2023年恐出現更糟糕的情況，G20會議上各國會有什麼樣重要的財政貨幣政策、又會如何應對這場全球經濟危機，則是會議中最不可避免的議題。