李瑞鎮財產600億、有6幫傭 無奈對劉在錫說：什麼都沒了
韓星李瑞鎮雖然以電視電影出道，但他在綜藝節目《花樣爺爺》、《一日三餐》中傲嬌的性格廣受全球粉絲喜愛。出身金融世家世家的他，曾被傳出名下財產有600億韓元（約台幣15億元），他近日上劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》澄清，表示：「如果我有600億的話，我現在就不會坐在這邊了！」、「現在什麼都沒有了」。
李瑞鎮畢業於紐約大學經營學系，原本要繼承家業從商的他，因從小就愛看電影、聽音樂，十分嚮往娛樂產業，才決定朝電影演員方面發展。其實李瑞鎮大學畢業返韓後立即入伍服役，但外界卻誤會李瑞鎮沒當兵，才發現他出身國軍機務司令部，驚呆劉在錫表示：「這裡都是負責國家機密耶！」這也是李瑞鎮晚進入演藝圈的原因，曹世鎬好奇問他為何不對外解釋，李瑞鎮就說：「我覺得韓國男人都一定會當兵啊，沒有必要去解釋吧，畢竟這也不是值得炫耀的事情啊。」
李瑞鎮自認不愛多做解釋，他也曾被誤認是柳橙族（花錢不手軟的年輕人）、拿美國護照，對於謠言他則澄清非富二代，「柳橙族都是開高級轎車，如果我想開家裡的車出門，必須等爸爸下班才可以開到高級轎車，所以我根本不是柳橙族，柳橙族開的是自己的車，我都是偷開爸爸的車」。
他也曾被傳出名下財產高達600億，家裡甚至有6位幫傭，李瑞鎮無奈回應：「如果我有600億的話，我現在就不會坐在這邊了！」至於6個幫傭的部分，他則說：「在我爺爺那時候，因為他之前是位德高望重的人，所以在爺爺那時候是這樣沒錯，但後來就衰退了，所以我們家現在什麼都沒有了啦！」