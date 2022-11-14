《粽邪3》遇不可抗外力阻攔 導演淚崩：謝謝馗爺眷顧
《粽邪》系列第三部電影《粽邪3：開鬼門》，總共歷經47天拍攝，於雙11當天晚間的11點正式殺青！拍攝期間先是遇上4月疫情升溫不得已停拍，後來重新開拍又遇到主要演員確診，不得已之下調動拍攝場次、重排演員檔期，以為終於可以順利拍攝時，又撞上颱風尼莎與奈格接連來襲，不但美術陳設遭到風雨毀壞，還因為颱風挾帶的連日豪雨影響戶外拍攝場景，緊急改換室內場景。
克服重重難關拍攝電影，監製鄒介中與導演廖士涵不約而同感嘆，這是他們從影以來製片難度最高的電影。向來不會輕易喊苦的導演廖士涵也說：「這次很難，真的難！可以在各種限制及挑戰下完成拍攝，真的必須要特別感謝幕後各組的力挺相助。我還記得喊殺青的當下眼眶是泛淚的，因為這一切真的真的太不容易了！」雖然拍攝極其艱辛，但劇組團隊仍克服了萬難，導演廖士涵感謝道:「謝謝老天爺及馗爺的眷顧，能在111年11月11日殺青，可能真的有它特別的意涵吧。」
驚悚電影《粽邪3：開鬼門》，劇情有別於前2集介紹台灣中部沿海一帶的民間習俗「送肉粽」、「跳鍾馗」，第三集在既有的基礎上加入新花樣，將街頭跑酷、戲曲歌仔戲加入劇本成為核心元素，意欲展現傳統與創新激盪出的「傳承」之火。《粽邪3：開鬼門》主要拍攝地點改為台北市，在信義區、中山區、北投區、萬華區等地大量取景，挑戰在繁華的大都會裡驅魔送煞。