VOLVO經銷商凱銳汽車跨區動員！物資助偏鄉孩童讓愛循環

▲Rock Your Love愛傳偏鄉小學－物資捐贈活動，凱銳汽車與萬豐小學師生共樂合影。（圖／凱銳汽車）
▲Rock Your Love愛傳偏鄉小學－物資捐贈活動，凱銳汽車與萬豐小學師生共樂合影。（圖／凱銳汽車）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-14 16:51:352022-11-14 17:00:39

VOLVO原廠授權經銷商凱銳汽車於上個月10/15(六)推動「Rock Your Love 愛傳偏鄉小學－捐贈物資計劃」，聯合凱銳集團旗下光電與能源公司全體員工，為偏鄉小學與社區清寒家庭共同募集民生物資，希望能在進入寒冬以前將暖暖的愛心物資送進偏鄉，特別選定感恩節月份11/12(六)由凱銳汽車董事長林傳凱親自帶領VOLVO凱銳新北、高雄同仁與車主一同將物資載送至台中和平區「德芙蘭小學」及台中霧峰區「萬豐小學」，向來有瑞典坦克之稱的VOLVO汽車，當日共集結XC90、XC60、XC40 Recharge、V60及S90車型共計20輛，以車隊形式進入校園氣勢相當磅礡，每部車更是裝好裝滿各樣愛心物資，充份展現鋼鐵與柔情並進。

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由於凱銳集團旗下凱銳光電、凱銳能源公司以永續環保、再生能源與友善地球之精神研發相關商品，以及凱銳汽車公司專以銷售瑞典VOLVO汽車品牌，「以人為本」的造車理念，全力打造環保科技、再生動能及永續環境的理想車型，因此凱銳汽車董事長林傳凱與董事長特助蔡旻紋有了發起「善的循環」之想法，以「Rock Your Love」為本次活動主軸，Rock象徵滾動、循環、生生不息，「Rock Your Love」其涵義著「愛」是需要一直滾動循環才能往前推進，因此希望藉由本次公益活動的推廣，能將「善」與「愛」遠播到各地有需要的地方，共邀集團全體同仁及JVOC車隊(凱銳維京車主俱樂部)自由捐贈家庭中用不到、約八至九成新的物品能延續至下一個家庭再生利用。
 

▲Rock Your Love愛傳偏鄉小學，董事長特助蔡旻紋
▲凱銳汽車董事長特助蔡旻紋特別撥冗親自帶領凱銳汽車同仁及車主探訪學校，與小朋友親切互動。（圖／凱銳汽車）
本次VOLVO凱銳汽車推動「Rock Your Love 愛傳偏鄉小學 | 捐贈物資計劃」是透過「東森慈善基金會」媒介進而了解位處偏鄉學校「德芙蘭小學」及「萬豐小學」的學生以原住民與漢族學生組成，其原生家庭處於弱勢、生活資源匱乏，林傳凱也看見了兩所學校在有限的資源下竭盡所能幫助這群孩童培養多元才藝，因此在這次募集物資中除了各種民生用品，囊括禦寒衣物、保暖冬被外，也有不少孩童學習才能之用品，以及社區孤長者所需的營養補給品，總物資品項多達100項，總價值也超過新台幣41萬元，希望在寒冬來臨前，能盡快將這些民生物資交在他們手中。在這趟公益之行的安排，凱銳汽車董事長林傳凱特別撥冗親自帶領凱銳汽車同仁及車主探訪學校，將所有同仁及車主的愛心物資親自贈予兩所學校，並且由「德芙蘭小學」古金益校長及「萬豐小學」陳厚仁校長分別回贈感謝狀向林董致謝，當日活動現場也特別安排林董與偏鄉孩童一起打籃球和玩樂樂棒球，每個學童以天真樂觀的笑容回應、溫暖的互動，深深觸動在場每個大人們的心，讓這趟公益行程格外有溫度和意義。

 

▲VOLVO凱銳汽車董事長林傳凱與德芙蘭小學孩童玩籃球。
▲VOLVO凱銳汽車董事長林傳凱與德芙蘭小學孩童一起打籃球。（圖／凱銳汽車）
VOLVO凱銳汽車董事長林傳凱曾在一則專訪中提及，自己所敬愛的父母曾說過的一番話:「創造營收之餘，也要照顧員工，要肩負起社會責任，這才是做大老闆最大的責任」，因此林董不僅在公司內部積極倡導良好的工作氛圍，對員工關懷與工作重視有加，至今仍持續秉持「取之於社會、回饋於社會」為發展理念，不定時帶領凱銳團隊參與多種形式公益活動來回饋社會，如:國內職籃贊助、防疫期間地區醫院物資捐贈、救災扶貧及助學等，未來也將繼續投入慈善活動，讓愛持續Rock!

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