新台幣爆量再升2.94角收31.116元 累計2天狂升了7.89角
美國通貨膨脹憂慮減輕，市場人預期美國聯準會（Fed）可能放慢升息腳步，台北股、匯市（14）日持續漲勢，台股終場上漲167.34點，外資在台股持續買超377.81億元，新台幣兌美元同樣爆量勁揚，終場收在31.116元，較前一交易日再升2.94角，為9月15日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量27.28億美元。而累計2個交易日新台幣已狂升了7.89角，升幅達2.47%，
亞洲主要貨幣兌美元在經歷前一周強升之後，今日升貶互見，韓元先升後貶，終場收貶在1325.9兌1美元，日圓兌美元則在139.45震盪整理，人民幣兌美元中間價走揚來到7.0899，離岸人民幣進一步升至7.0357兌1美元，在岸人民幣也來到7.036附近。
至於新台幣兌美元在前一交易日一口氣升值4.95角後，今日早盤以31.37元、升值4分開出，隨著台股走揚及外資買超台股並匯入下，新台幣升幅也擴大，一度來到31.04元、強升3.7角，終場收在31.116元，升值了2.94角。而累計2個交易日新台幣已從31.905元一舉升到31.116元，狂升了7.89角，升幅達2.47%。