「雙陳」大咖力挺！蘇致榮籲：集中選票力挺過關

民進黨內最溫暖的「大仁哥」前副總統陳建仁今（ 14 ）日下午，替高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮站台，而市長陳其邁明天也將陪同蘇致榮車掃，蘇致榮指出，對於這些長輩的「疼惜」，要說聲「真的很感謝」，也要向鄉親說，現在真的很危機，看到陳建仁、陳其邁「雙陳大咖」接連來替阿榮打氣就知道，大家一定要集中選票，不要讓遺憾發生。

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▲民進黨內最溫暖的「大仁哥」前副總統陳建仁今（14）日下午，替高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮站台。（圖／記者郭凱杰翻攝）

蘇致榮指出，在這樣選舉的關鍵時候，擔任阿中競選總部主委的陳建仁特別南下，替「邁盟」的夥伴黃彥毓、洪村銘打氣，甚至回到他的故鄉大旗美地區替林慧欣加油，就知道我們真的就是民進黨各區要能夠過半的關鍵力量，也非常重要，因為每一席都象徵著民進黨能不能在議會過半，能不能成為陳其邁市長連任後的重要助力。

蘇致榮表示，大家還記得 2018 的遺憾嗎？當年在「韓流」的席捲下，我們沒有辦法守住高雄市的執政權，甚至在議會也被國民黨拿下多數，結果是什麼？高雄全面停滯，過去在高雄市前市長陳菊建設下的高雄市，在韓國瑜兩年的市府被全部停滯，完全沒有進步之外，國民黨掌控多數的議會，更在陳其邁上任後，還多次試圖阻擋高雄市的發展。