高雄水溝蓋壞1個月未修！女撥1999申訴聽到「超扯回應」
高雄市一名女網友，在臉書上發文表示，日前家人經過三民區天祥一路78號前，掉進水溝中完全爬不出來，還要靠路人幫忙拉起，但打給三民區鼎力里里長後，得知附近居民已經反應多次，他也撥打1999市民專線申訴，但卻得到「水泥需要備料」的回覆，且1999還回說10月就有人反應，讓該名網友不禁質疑「什麼時候水泥變成稀有物質？需要那麼長時間來備料」。
女網友在臉書「爆料公社」指出，家人是成年人，某日上午出門時，踩到天祥一路78號前壞掉的水溝蓋後掉入內，卻無法靠自己爬出，向里長反應後，得到有向上呈報的回覆，而他也在11月13日上午致電1999申訴，只是對方卻回「10月就有人反應過了」，現在還沒處理是因為「水泥需要備料」。
女網友感到困惑「什麼時候水泥變成稀有物質？可以需要那麼長時間來備料」，並直言已經危險成這樣子了，卻只在水溝蓋附近擺了「一支三角錐」，擔憂若今天掉下去的是一個小孩或是老人「國家又要賠不少了！」。
對此，網友也紛紛留言回應「找議員，立刻就來修理了」、「打給議員參選人或者里長參選人比較快，打什麼1999轉接來轉接去的，都不知道要轉到幾年幾月」、「找你們當地要選的議員比較快吧」、「水泥需備料？頗神奇的說詞，是不是沒有編制養護單位」，笑稱「再等等，26號以前會修好」，但也有網友回覆「一個月的時間差不多，從採礦到製作出水泥，再找廠商發包，有時候一個月還不夠」。（編輯：林莞茜）