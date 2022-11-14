盛世公主號大規模染急停！國內旅遊業逆向操作增郵輪行程
知名度假遊輪「盛世公主號」近日載著3000多名乘客、1000多名船員行駛往紐西蘭的途中，竟被檢測出800人感染新冠肺炎，實在可怕！隨著後疫情時代來臨，全球各國陸續開放國境，各種形式的跨國旅遊也漸漸動起來，上個月才剛推出郵輪團的旅行社五福旅遊董事長特助林繼勝就說，國內旅客對郵輪的青睞度相當高，還因為人氣太高一口氣再加4支行程。針對郵輪這種密閉空間引爆染疫疑慮，林繼勝併不擔心，坦言：「通常這類消費者心態都蠻好。」不僅會自備藥物嚴防，基本上也都把新冠當作流感看待，在後疫情時代，「郵輪大規模染疫」其實對真正嚮往遊輪旅行的旅客而言，不是什麼大問題，引此五福旅遊甚至逆向操作，一口氣再增加4條郵輪行程搶客！
林繼勝認為，疫後會選擇郵輪旅行的消費者，通常具備對疫情的了解和個人健康的充份掌握，心態上也較以流感化來看待染疫情況。五福旅遊上月承辦郵輪團，林繼勝也接觸過形形色色的旅客，「這類消費者大多有打過疫苗或是曾確診過。」且這類旅客通常只要在出遊時備好一般退燒及止咳等藥物、思考是否可以另外加保相關保險後，即帶上行李安心出遊放心玩。
至於目前國內郵輪旅遊市場現況，林繼勝說，以五福上個月推出的國外MSC地中海郵輪為例，在市場詢問度相當高，研判是因為相比以往陸上遊歷歐洲各國的團費而言並不會特別高昂，因此獲得不少客人的青睞和實際下單，目前銷售量持續攀升。
目前五福也趁勢推出其他MSC地中海郵輪系列，更一口氣再增加了4條郵輪行程，除原有以歐洲各國為靠岸的目的地外，另外再推出以中東為主的郵輪行程，行經達曼、卡達以及杜拜等國，所用的船型為今年11月才下水的「歐羅巴號」，以環保技術考量而採用液化天然氣為動力，可以減少約30%的溫室氣體排放，推薦給想要搶鮮的郵輪愛好者們。