前副總統陳建仁力挺邁盟成員黃彥毓、蘇致榮、洪村銘

前副總統陳建仁今 (14) 日南下高雄，為前鎮小港區市議員候選人黃彥毓、鳳山區市議員候選人蘇致榮、大寮林園區市議員候選人洪村銘站台輔選，拜託鄉親全力支持三位優質候選人， 11 月 26 日高票當選，為高雄市議會添新戰力，和陳其邁市長共同加速高雄轉型建設、招商工作。陳建仁呼籲鄉親市長支持 4 號陳其邁，讓陳其邁再拚四年。

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隨即也陪同黃彥毓車隊掃街拜票，沿路比出十號手勢，拜託鄉親給新人疼惜支持，力拼前鎮小港關鍵一席，全力為黃彥毓催票。陳建仁表示，自己是高雄人，看見故鄉在陳其邁市長兩年拚四年努力下，高雄城市競爭力從兩年前六都墊底、拚到第二名。

陳建仁指出，前鎮小港黃彥毓是花媽團隊的優秀幕僚，參與市政及各項建設推動都很有經驗。後來在高雄市黨部擔任主委，熟悉議會工作未來也將能立即上手。此外，黃彥毓也在經濟部參與「口罩國家隊」參與組建，共同在前線守住疫情，確保國人健康。過去黃彥毓服務超越黨派、實在做事的成績大家都有目共睹，未來當選將和賴瑞隆委員、陳其邁市長，中央地方連線合作加速前鎮小港發展。

陳建仁也肯定，蘇致榮不但是現任體育國手，更跟隨父親蘇致榮前議員在鳳山服務鄉親多年，參與大大小小建設。後來陳其邁市長借重體育專業及經驗，進入市府運發局服務，為高雄規劃 14 座運動中心，打造健康宜居城市。未來蘇致榮進入議會後，絕對能夠用專業為鳳山爭取建設。

陳建仁也說，大寮林園洪村銘，十年磨一劍，在家鄉打拼爭取捷運小港林園線，未來將繼續爭取捷運橘線自大寮延伸屏東高鐵，串連產業廊帶發展大高屏生活圈。洪村銘擔任過行政院南辦執行長、陳菊市長秘書、市黨部執行長，大寮林園交給 3 號年輕、執行力見長的洪村銘來改變。

陳建仁強調， 18 歲公民權的複決需要 965 萬票才能過關，攸關青年參政權益及台灣民主政治發展是否能跟上國際腳步。拜託大家 11 月 26 日市長 4 號陳其邁一票、民進黨提名議員一票、 18 歲公民複決票同意票一票，讓台灣挺進國際，中央地方共同合作，打造繁榮宜居台灣。

黃彥毓表示，陳建仁副總統在任四年，扛起年金改革、溝通同婚法案等重大責任，堅持做對的事，讓國家往前走，是彥毓當選後效法的對象。今年高雄市長選情穩定，但市議員選情相對較冷、投票率成關鍵。前鎮小港 17 搶 8 席競爭相當激烈。