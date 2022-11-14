金鐘戲劇指定！精品手沖咖啡新銳「穎可達」進駐義享

台灣在地好味道屢獲世界肯定，義享時尚購物廣場持續為推廣在地美好，特別於B2美食街引進台灣專業精品手沖咖啡「穎可達」與職人在地食材製作「深緣及水（深緣烘焙）」。穎可達咖啡除了獲得多項比賽肯定，亦是金鐘最佳戲劇「斯卡羅」指定聯名咖啡。
穎可達咖啡Incosda Coffee專業團隊獲得包含「國際咖啡品質機構CQI」、「世界咖啡聞香師大賽」、「WCE 世界盃杯測師大賽台灣選拔賽TCTC亞軍」等多項世界級的肯定，在專業的團隊帶領下，也特別精選世界各地別具特色的咖啡豆，讓民眾能夠更輕鬆地找到生命中的那支「對味咖啡」。
現場不只能品嚐義式濃縮咖啡及調飲、手沖單品與虹吸式咖啡等多樣化咖啡體驗，Incosda還提供香醇的茶飲與無咖啡因飲料。為回饋消費者，即日起於B2穎可達咖啡飲品單筆滿300元即贈130元抵用券(限量100組)。
除了精品手沖咖啡外，穎可達咖啡更聯手「深緣烘焙」提供職人在地食材製作的美味烘焙，一起細品台灣的美好。以烘焙及烹調創意將臺南在地食材化身成精緻糕點、麵包的「深緣及水」品牌，推出多款熱銷商品包含獲得金鐘劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」戲劇評比指定聯名產品「深緣鳳梨酥」及「鳳梨吐司」，以及「茶金」金鐘劇評選指定聯名客家產品「美人茶酥」及「客家肉餅」，四大招牌商品也於義享時尚購物廣場B2穎可達咖啡櫃位獨家銷售。