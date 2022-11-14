清零、監管夾擊！中國金融開放不如預期　跨國銀行大裁員

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隨著清零政策阻礙經濟成長以及中國國家主席習近平整頓私營部門和企業離岸上市，市場形勢發生了巨大變化。習近平在上月中共二十大之後，獲得了史無前例的第三任期，他將國家安全與「共同繁榮」擺在過去幾十年蓬勃發展的市場經濟以及被創造出來的財富之上。
劍橋大學賈吉商學院（ Cambridge Judge Business School）教授、《毛澤東與市場》作者孟睿思（Christopher Marquis）表示，顯然中國可以迅速改弦易轍並展開整頓，就像近年對許多產業的行動一樣。
其中一名知情人士透露，由於交易量可能會在明年下半年反彈，銀行業與其裁員，不如設法縮小銀行家之間的薪酬差距。但知情人士認為，預計有10-15％的員工，可能是職位相對低的員工，可能將因為獎金接近歸零而選擇辭職。
報導指出，摩根士丹利（Morgan Stanley）的的目標是在接下來的裁員行動中，砍掉日本以外亞太地區約500人，相當於投行員工的10％。高盛已經在9月時率先裁員，其中多數集中在大中華地區。高盛告知旗下員工，今年內中國業務不會再裁員，但2023年還無法保證。目前高盛、瑞銀和摩根士丹利的發言人都拒絕回應報導。
與前幾年相比，這是一個級距的變化。當時高盛、摩根大通（JPMorgan）和其他公司獲准控股其在中國經營的合資企業，但過去十年績效並不理想。部分銀行迅速制定計畫，將其在中國的員工人數增加一倍甚至三倍，以尋求數十億美元的潛在利潤。
孟睿思指出，中國經濟成長8%的日子已經過去，考慮到近年來意識形態的轉變正在加速，「如果我是中國的投資人，我會試圖盡快將錢拿出來。」