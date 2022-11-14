發泡水車慰助金救選情？黃珊珊：每天想選舉什麼都不要做
上個月受「尼莎」颱風外圍環流影響，帶來豐沛水氣與強降雨，台北市百齡橋下數十輛汽車因而泡水，引發民怨。台北市長柯文哲今（14）日宣布，即日起發放慰助金，針對10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，汽車補助2萬元、機車2千元，並與各部會檢討應對策略以防下次意外發生。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，訂出新SOP是好事，並否認是為她的選情解套。
柯文哲今天上午召開「尼莎颱風災損精進檢討會」，他指出，由於這次算是天災，因此將用災損金補助民眾的泡水車輛，即日起到12月15日止，針對上個月16日在北市提外停車場的泡水車輛發放補助，汽車慰助金額2萬元、機車為2000元。柯文哲說，「我知道修車也不只2萬元，總之符合條件者，汽車補助2萬、機車2千元」。
黃珊珊今日下午前往松山慈祐宮參香，會後受訪被問到北市府補助尼莎颱風泡水車補助，她表示，政府補助還是有財政紀律，這次是因為極端氣候強降雨，要看通知民眾的時間是否合理，相關車輛泡水有修繕費用，政府不可能完全補助，未來強降雨或極端氣候可能有類似狀況，訂出新SOP是好事。
媒體詢問有議員質疑泡水車補助是為了選情加溫或解套，黃珊珊表示，這是人民權利與義務，不是為了個人的選舉，那中央有很多前瞻計畫加碼，每次都碰到選舉，難道每次都是為了救選情嗎？把它當成是人民的事情第一位，不要每天想著選舉」。