拜習會登場！北京：盼中美關係重返正軌、妥善管控分歧
中國國家主席習近平今（14）乘坐專機於下午3點左右抵達印尼峇里島，預計在下午5點30分與美國總統拜登會面進行談話。這是繼拜登當選總統、習近平二十大連任來雙方首次面對面會晤。中國外交部發言人毛寧稍早也主持例行記者會，表示中方對美國的政策立場一貫明確，期盼中美雙方能妥善管控分歧，推動中美關係重返正軌。
中國外交部發言人毛寧今下午在北京主持例行記者會，現場有記者提問中方對即將舉行的中美領導人會晤有何期待，毛寧表示「中方對美國的政策立場是一貫和明確的」，她稱中國始終按照習近平主席提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，看待和發展中美關係，主張推動構建新時期中美正確相處之道。
毛寧又指，中國希望美方同中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨日在空軍一號上表示，拜登將表明美國「已準備好與中國激烈競爭，但是不尋求衝突」，並稱拜登盼能藉由雙邊會談將雙方紅線（red line）明確化，看看哪裡有衝突、哪邊有協議空間。不過外界並不預期這場會談能達成具體能實現的成果或政策，但美國官員透露，只要雙方同意開闢更多溝通管道，這場會談就算成功。
此前美國眾議院長裴洛西訪台後，中國外交部於8月5日宣布取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，部分美國官員認為雙方元首會面只是第一步，而非決定性的攤牌，但這場會晤可能比起過去多次視訊會議更加具體。不少外國媒體也報導拜習會重要性，並聚焦這場會談後美中關係是否有望和解、回國後又釋放何種訊號。