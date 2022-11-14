明後兩天水氣增多！宜蘭留意大雨 下週東北季風有感降溫
受到東北季風影響，今（14）日北部、東半部地區有局部短暫雨，包括宜蘭、台東及蘭嶼都有明顯雨勢，不過大台北地區意外陽光露臉，讓不少上班族偷偷賺到一個好天氣。中央氣象局表示，明後兩天（11/15~11/16）受到中層華南水氣東移影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其中宜蘭地區可能有局部大雨，基隆北海岸、花東有局部較大雨勢，中南部山區也有零星短暫雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。
氣象局預報員林定宜指出，明起東北季風稍微減弱，不過各地回溫情況並不明顯，低溫大約攝氏20到21度，北部地區高溫約攝氏25到28度，雲量偏多且有雨的時候感受仍然相當涼，至於中南部地區高溫仍有攝氏30度左右，日夜溫差大，請早出晚歸的民眾記得多帶件薄外套保暖。
林定宜說，週四、週五（11/17~11/18）兩天是這週天氣最穩定的時候，各地大多都是多雲到晴的好天氣，僅大台北山區及東半部地區偶有零星短暫雨。不過好天氣維持並不久，目前預期週末在南海可能有熱帶擾動發展，受到南方雲系北移影響水氣增加，週末到下週一（11/19~11/21）大台北及東半部地區將有短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了下週二（11/22）可能有另一波更強的東北季風南下，屆時各地降溫可能會相當有感，不過時間還久變數仍大，氣象局會密切關注。
氣象局提醒，明後兩天清晨，中南部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，特別提醒用路民眾要注意安全。