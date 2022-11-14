台灣完成海事公約實地稽核　獲國際稽核員高度肯定

交通部航港局今（14）日上午舉辦IMO稽核閉幕會議，由國際海事組織的3位稽核員Cahit先生、Leslie先生、Hannan先生總結從7日開始，為期6天的稽核，稽核員除了與交通部航港局、內政部、環保署、運安會、海洋委員會海保署、海巡署、國搜中心、大氣海洋局及台灣港務公司等多個單位進行業務面談，也赴高雄港、台灣電子航行圖中心及基隆海岸電台實地考察港口國管制、危險品、港口收受設施、VTS、電子海圖及領海通報等業務。
航港局表示，在每個領域皆進行了相當深入的探討，結果顯示我國海事管理體制，已有效履行海事公約責任，在內國法化程序、公權力行使、水文調查、氣象服務、搜救及海事調查等諸多領域均建置系統並有具體成效，期待我國後續透過跨機關協調機制，持續推動我國整體海事管理系統精進發展。
主任稽核員Cahit表示，稽核作業的目的在於確保世界各國一致性及有效的履行國際海事公約，對於我國的努力及表現給予高度肯定，明確表示台灣有效履行國際海事公約責任，並期待台灣持續完成國際海事組織所發布未盡清單、健全人員訓練及績效評估等作業，同時說明IMO的稽核制度是循環式品質管理的概念，需透過不斷的滾動檢討、精進，才能確保海事公約的有效履行。
葉協隆強調，稽核制度受世界各港口國管制組織列為評估船舶風險的指標之一，本次實地稽核作業已經順利完成，後續我國會將正式的稽核成果報告透過台加海事技術合作備忘錄委由加拿大COMART公司遞交給IMO秘書長、東京備忘錄、巴黎備忘錄以及美國海岸巡防隊，並在3家國際海運期刊發布稽核成果，讓世界知道我國積極履行國際公約的努力，提升台灣航運國際競爭力。