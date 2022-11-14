睽違26年再現國家戲劇院！明華園《燕雲十六州》12月登場

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明華園總團長陳勝福提到，歷經新冠疫情的洗禮，即將邁向百年的明華園總團，在後疫情時代也重新調整步伐。「3年出一個狀元，10年出不了一個戲狀元」，說明傳統表演藝術的人才培訓需要長時間的打磨，而「歌仔戲劇本」一本難求更是目前歌仔戲界普遍面對的困境，此次翻新之作的演員大多和26年前不一樣，盼透過新世代、跨界演員的加入，讓資深演員與青年、跨界演員同台演出，加強技藝的傳承交流，並打動新世代的觀眾。
《燕雲十六州》延續明華園從人性出發的戲劇特色，陳勝國借用五代十國，後周、北遼爭奪燕雲十六州的史事，開創歷史的平行時空，引借歷史人物編寫出虛擬的情節，注入內心深處對台灣的關懷。劇情除了描繪夾在兩個大國中求生存的燕雲十六州，感情戲也是一大亮點，青梅竹馬的男女主角分隔多年，始終隱藏內心的曖昧情愫，直到最後生死關頭才引爆出濃烈的情感。
陳勝國說，這齣戲的靈感來自時事、人生體驗、書本、其他劇種等，動盪不安的年代最容易反映人心與人性，「我所創作的戲劇只演七分，剩下的三分就留給觀眾去思考。」
兩廳院指出，《燕雲十六州》是明華園總團打造傳統戲劇「音樂劇」的代表作，邀請名作曲家山風跨刀量身編寫磅礴動人的音樂曲目，呈現盪氣迴腸的史詩面貌。他結合歌仔戲的七字調、都馬調、哭調等編寫出新的唱腔；也加入薌劇的錦歌雜念、九字哭、反七字、七字清板等曲牌交融出不同的韻律；同時在歌仔戲音樂的月琴、大廣弦之外，增加古箏、大阮、中阮等「民族管弦樂器」來展現劇中的異國風情，讓《燕雲十六州》的音樂得以「翻出新聲」。
陳勝福說，「我們在劇情上做了一些刪改，同時展現明華園總團的傳承力量，也加入更多優秀的角色，豐富了《燕雲十六州》的骨架。」《燕雲十六州》時隔26年再現，服裝、布景及道具皆重新製作，並加入年輕創作概念，希望將舊瓶裝新酒所釀出的不同風味呈獻給觀眾。
兩廳院表示，《燕雲十六州》由台灣傳統戲劇小生孫翠鳳主演，新世代陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、晨翎、邱明彰、吳米娜、姜琬宜暨明華園總團藝術家族大展身手，12月17日至18日將於國家戲劇院登場，歡迎戲迷一起進劇場欣賞歷久彌新的經典之作。更多訊息詳見網站。