何書瑋首登上台語節目 林美秀一聽「原子少年」立刻站好
身為《原子少年》火星成員的何書瑋，近來第一次上台語節目《全家有智慧》，他的超人氣連林美秀都讚嘆：「現在看到『原子少年』這4個字要立正站好，如果問女孩子，大家都知道原子少年，很紅、紅到不行！」唱跳俱佳的何書瑋表示：「練舞的時候很累，但也很高興，能跟朋友一起練舞、唱歌。」他的個人魅力連林美秀也招架不住，在何書瑋答題時不小心給了提示，讓黃文星隊率先拿下分數，林美秀也溫暖地給予晚輩鼓勵：「進來這一行很辛苦，現在剛好正青春、正好拚的時候，一定要加油！」
知名YouTuber「這群人」成員董仔，今年8月答應交往6年男友海力的求婚，夫妻倆帶好友們一起挑戰節目《全家有智慧》台語闖關，當董仔介紹海力時，忍不住嬌羞地說：「是未婚夫啦，被求婚以後覺得春風滿面。」因未婚夫海力名字音似「害你」的台語發音，遭主持人阿松虧：「是害我還是害你？」不料海力聽完，竟然想都不想直接轉頭對董仔說：「是愛你啦！」突如其來的直球告白，讓全場氣氛嗨到最高點。
董仔和海力的好感情羨煞眾人，不過進行第一回合「我來說你來猜」關卡時，2人默契卻遭到嚴重考驗，董仔想表達2個人的愛情是「姻緣天注定」，海力卻猜成「三分天注定，七分靠打拼」惹得現場哈哈大笑。
董仔和海力也與由藝人黃文星領軍，帶上《原子少年》「火星」成員何書瑋、歌手郭忠祐等人進行PK，當黃文星、董仔2位隊長進行PK搶答賽時，董仔一看到黃文星馬上心花怒放，「我都有看黃文星演的八點檔，很帥！」黃文星面對董仔熱切的表白，急忙指向海力說：「妳老公在那裡！」阿松在旁也跟著起鬨說：「沒關係，還沒蓋章啦！」