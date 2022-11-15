專訪／《咒》柯孟融才是鬼王　影迷淚求：告訴我是假的

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一名來自中南美洲的影迷讓柯孟融印象最深刻，對方留言表示，看完《咒》後在哭泣，已經好多天都過得很糟糕，天天失眠，覺得自己被詛咒了，詢問柯孟融可不可以告訴他這部電影是假的，「我安慰他說電影是虛構的，enjoy就好，過兩天他還是過得很糟糕，再次要求我告訴他電影是假的，我說我和編劇都還活著啊！放心！你不會被詛咒，很高興你有這樣的體驗。」上映初期也有台灣影迷問柯孟融電影是否為真實，「遇到很多看完片有創傷的人，還是有一些說法去安慰，我希望他們享受這部電影，而不是自己打破第四面牆，身心受到傷害，這也證明電影的互動式設計見效了，才會有那麼多人心裡出現五味雜陳、很奇怪的感受，我想這也是《咒》會如此成功的原因之一。」
柯孟融從小愛過萬聖節，喜歡玩整人玩具店裡的骷髏，在學校書展購買全套《孫叔叔說鬼故事》系列叢書，他是屬於非常怕鬼卻又愛鬼故事的人，國中一年級前很常跑去跟爸媽睡，「我沒辦法玩雲宵飛車，那種生理的害怕，不過我可以一個人裹著棉被，吹著冷氣，去享受那種心理上的害怕，從小就這樣去品嚐那種恐懼。」讀輔大影像傳播系大一時，柯孟融醉心日本恐怖片，用DV拍了學生作業《鬼印》，還兼演員，在還沒有YouTube的年代，該部短片在網路上爆紅，陸續有一堆業界人士搶著找他當導演，但驚覺他年紀太小作罷，而柯孟融也因此年紀輕輕就入行。
大學一畢業，柯孟融被師兄陳正道找去拍了第一部劇情長片《絕命派對》，他與團隊以土法煉鋼的拍攝方式，交出台灣首部虐殺類型電影，儘管票房不佳，評價兩極化，柯孟融談笑中帶著堅定的語氣說：「難免有新導演嘗試的感覺，但裡面我們嘗試立下目標，還是做到當時想要做的追求，一直到現在我都不後悔拍那部電影。」
柯孟融表示，他自詡為商業類型導演，那時想要做很不一樣的台灣電影，很商業，類型上有一些突破，即便賣得不那麼理想，但在他和監製心中《絕命派對》始終是兩人的第一部作品，「我們是滿意的，有些話想替它說，當時的一些嘗試都會造就我們現在身為創作者，想要拍什麼樣電影的基礎，其實是從那部片開始」，抱著強大的企圖心和野心，柯孟融說，那些很尖銳的稜角磨到今日還在，並沒有被磨成圓，自己才有辦法拍出《咒》。
《咒》是柯孟融另類的中年危機，「學生時期就有人說我會拍鬼片，但在《咒》之前一直沒有執行，那時想要做一個跟其他已經有的鬼片很不一樣恐怖片，也想說要40歲了，還沒有讓圈內人、觀眾知道柯孟融能拍出什麼樣的電影，我也沒機會表現這件事情，所以我決定斷捨離，回過頭來拍一部能告訴觀眾柯孟融是一個怎樣導演的電影。」加上身邊貴人提醒他當導演的初衷，柯孟融笑說：「當導演一定要有很強的使命感，這樣講會不會很噁心，我是真的想要拍一些讓人家可以記住我的電影，可以定義自己是誰、是什麼樣的作者！」
製作《咒》的過程很冒險，一路上冥冥之中有股力量相助，一直有很多的驚喜，柯孟融從不信邪、超級鐵齒轉變為深信不疑，不論是《咒》獲頒優良劇本獎，入選金馬創投、申請輔導金到宣傳都很順利，柯孟融親見電影之神降臨，「原來你只要認真的想要做一部電影，認真的說服編劇、主創團隊、演員，大家都願意相信我們在做一部好電影，同樣相信一件事情、愛護電影時，真的可以很勵志的創造一個又一個令我們驚奇的奇蹟。」
柯孟融透露，《咒》落實的過程到越接近完成時，很明顯感覺到有一股力量，很玄，例如突然有很大隻的野生動物跑到工作室，待了一會又飛走，或是拍攝期遇到下雪，雪就剛好下在拍室外戲那天，給電影很美的雪景，亦或是拍邪教山莊的戲，5位演員拿手持攝影機拍一次，攝影師又拍一次，剪輯時難度就非常高，沒想到，最終造就以假亂真的效果，很多巧合的發生，促使這部電影更臻完美，「通常拍電影會發生的都是你要解決的問題，但這次你解決完後，居然可以帶來比原本預期還要好的效果，而且每一次都這樣，這是很少見的，但在拍《咒》時一直重複發生。」也如找資金，要有吸引人的企劃打動投資人，但偽紀錄片、沉浸式拍攝手法太新，或啟用素人演員等，都讓投資方有一些遲疑，但這些困難最後都迎刃而解，「困難當中會找到一些養分，這些養分成就後面的結果。」
擁有陽光般笑容的柯孟融，談吐間同時流露一種台式男人味，他說自己真的很怕毛毛蟲，寫《咒》劇本時要找範例，看很多毛毛蟲的影片和照片，「因為毛毛蟲軟軟的，我的焦慮來自於你好像會不小心把牠弄破，這是我的噩夢，但我要拍出來，要跟特效師溝通，那真的是我很害怕的東西」，又如要找一個「不要了解太多，對自己比較好」的邪教，柯孟融蒐集各地不同的神像、宗教素材，「有祭拜腳的，拜一些奇奇怪怪的東西，每天都在吸收這些一定做噩夢，也會越來越焦慮」，承認做《咒》的過程中身心有一些疤痕，且影響日常生活，但他刻意不走出來，保持黑暗的心情，沾染負能量的事物，唯有如此才能寫出好的本，「我和編劇日夜顛倒、精神很差，直到電影上映、創作上結束了，才會慢慢脫離那個狀態。」
柯孟融在創作時，掙扎該怎麼拍一部詛咒別人的電影，加入了媽媽跟小孩的元素，讓電影從一封詛咒信變成一封媽媽的遺書，他說在黑暗裡要找到溫暖，而連結光譜兩端的那條線就是人性，而人性才是打動觀眾的關鍵，否則《咒》就只是一部殺人錄影。柯孟融說他最近才知道，男配角高英軒曾跟蔡亘晏說：「導演找妳試鏡，但妳自己考慮清楚，這部電影很恐怖、黑暗又負面，想清楚再來演！」另外，高英軒原本只是朵朵（黃歆庭）的表演指導，柯孟融觀察兩人互動像父女，便決定高英軒演收養朵朵的「啟明爸爸」，柯孟融笑說，當時高英軒一直跟問他是否真的確定要找4、5歲小孩演朵朵？不會有陰影嗎？要不要改成8歲？「高英軒說他不能害小朋友有陰影」，最後海選相中黃歆庭，「搞了半天朵朵都不怕，只怕廟婆，還好我們擔心的事情最後沒有發生。」
柯孟融解析被公認驚嚇場的廟婆橋段，設計靈感是他在網路上看到一個好笑的GIF哏圖，該動圖一開始是一個人的背面，結果衝過來是正面，「所以電影裡的廟婆並沒有轉身，如果一格一格看，少了一個轉身的動作」，柯孟融就是要讓觀眾意想不到，連Jump scare（恐怖片慣用的驚嚇手法）都不流於俗套，「拍鬼片最重要的心法，也是最好玩的地方就是你剪片時要假裝自己沒看過片子，思考怎樣才能嚇到觀眾，要能夠時刻站在觀眾的立場，已經看了好幾百遍，就去洗洗眼睛，參透別人意見再去改，一切都要以觀眾著想。」台灣，甚至亞洲下一位搞鬼大師於焉誕生。