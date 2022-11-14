習近平飛抵峇里島畫面曝！美中雙方將「各派9人」登場
中國國家主席習近平今（14）下午3時已搭乘專機抵達印尼峇厘島，在參加G20峰會前將美國總統拜登進行疫情以來的首度面對面會談，此前雙方已進行5次視訊會議。習近平應印尼總統佐科威邀請，在夫人彭麗媛、中國駐印尼大使陸慷等人陪同下下機，隨後趕赴中國代表團駐地，央視稍早也公開了中美代表團會議現場布置。
全球關注這場中美元首的會晤，在新冠疫情、俄烏戰爭、台海局勢與全球經濟衰退等重重挑戰下，中國國家主席習近平受邀出席為了印尼峇厘島的二十國集團（G20）峰會。稍早習近平偕同夫人彭麗媛步下專機，與之出席的還有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務委員王毅，中共中央政治局委員、全國政協副主席何立峰等人。
習近平在抵達機場後並未多作停留，隨即趕赴中國代表團駐地，也就是即將與美國總統拜登對談的拜習會會場。中國官媒《央視新聞》稍早也曝光會場畫面，現場可以看見除了準備給習近平、拜登的主位外，雙方長桌還各自安排了8張椅子，顯示中美雙方團隊各會有9人上桌，現場也各放了中國與美國各3面國旗布置。
稍早中國外交部也在北京由發言人毛寧表達對拜習會的看法，指出中方態度是期盼這次會談能夠推動構建新時期中美正確相處之道，盼雙方能妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。