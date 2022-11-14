獨家代理鎮靜麻醉新藥　東洋宣布Q4投入自費市場

▲台灣東洋總經理侯靜蘭表示，實務上使用麻醉藥時，需注意用藥深度與用藥殘留等問題所造成的影響與併發症。（圖／台灣東洋提供）
▲台灣東洋總經理侯靜蘭表示，實務上使用麻醉藥時，需注意用藥深度與用藥殘留等問題所造成的影響與併發症。（圖／台灣東洋提供）

記者許若茵／台北報導

2022-11-14 18:15:33

台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105）今（14）日宣布，自國際研發藥廠PAION公司獨家取得在台專屬代理的鎮靜麻醉新藥，成功獲衛福部食藥署核准藥品許可證，預計今年第四季投入國內自費市場，期以全球新世代鎮靜麻醉新藥嘉惠國人外，也增添營運成長動能。

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全球麻醉藥物領域已近20年沒有新藥上市，PAION公司成功研發著重於藥物反應時間及安全性的鎮靜麻醉新藥都讓各國醫界高度期待。為了提供醫療團隊多元醫療解決方案以及滿足國內臨床需求，台灣東洋與德國研發藥廠PAION公司旗下的PAION UK Ltd.合作，並擁有其鎮靜麻醉新藥在台獨家經銷權，台灣東洋更進一步取得藥證。

PAION公司執行長Jim Phillips表示，非常高興能與優台灣東洋攜手合作，共同在台灣麻醉鎮靜市場銷售與推展新藥，憑藉台灣東洋長期累積的專業知能，有信心對有麻醉需求的潛力市場提供最佳服務。

此外，Jim Phillips指出，該新藥在台灣通過藥證審查並取得檢查鎮靜適應症亦代表是雙方夥伴關係中的一項重要里程碑，同時也彰顯了PAION公司深化重要核心市場以及將產品提供給全球患者的長期承諾。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，實務上使用麻醉藥時，需注意用藥深度與用藥殘留等問題所造成的影響與併發症。PAION公司成功研發反應快且可快速終止麻醉反應的靜脈鎮靜麻醉新藥，不僅提升鎮靜用藥安全也符合全球精準麻醉的臨床趨勢，該藥品更已獲歐美與亞洲等先進國家批准使用，成為國際醫療團隊信賴的新世代新藥。

侯靜蘭也說，有鑒於此，PAION公司是台灣東洋首選的合作夥伴之一，期待未來深化雙邊關係，為台灣麻醉與重症照護領域帶來更多醫療解決方案。

侯靜蘭進一步指出，台灣東洋在獲藥證後，將於12月中旬投入每年約130萬例的自費健檢市場，盼替國內重視醫療品質的民眾提供新世代高階鎮靜麻醉藥物選擇，而未來5年內則會陸續引進可用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，盼建構符合臨床需求的完整產品線，為全球醫病提供更多元的醫療解決方案也為公司長期營運添加成長動能。

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