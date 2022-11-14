又見台版柬埔寨詐團！6人求職被騙遭囚　警逮7嫌聲押獲准

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不料，台北市警局刑警大隊偵八隊又接獲情資，指1名台南市21歲郭姓男子，在網路上以徵人為幌子，吸引被害人前往面試後，要求交出手機、金融帳戶等資料，並進一步控制行動，囚禁藏匿在多個租屋處，且不斷變更地點，範圍遍及台北、台中、苗栗等地區，若有不從則以電棒攻擊。
台中地檢署指揮台中、苗栗等警方跟監蒐證，8日至12日展開搜索行動，陸續拘提主嫌郭男等9人到案，並救出6名被害人，現場查扣毒品、電擊棒、空氣槍等，以及被害人的提款卡、現金26萬餘元。
檢方複訊後，將涉案7人依《毒品危害防制條例》等罪嫌重大，有逃亡、串證、湮滅證據、反覆實施等之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另陳男以2萬元交保，其中1女諭知請回。（編輯：林莞茜）
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