又見台版柬埔寨詐團！6人求職被騙遭囚　警逮7嫌聲押獲准

▲又傳1台版柬埔寨詐團！6人網路求職遭騙，被囚禁在台北、台中、苗栗等地租屋處。圖為台中地檢署。（圖／翻攝googlemap）
▲又傳1台版柬埔寨詐團！6人網路求職遭騙，被囚禁在台北、台中、苗栗等地租屋處。圖為台中地檢署。（圖／翻攝googlemap）

編輯中心／綜合報導

2022-11-14 19:08:33

台灣日前驚傳「台版柬埔寨」詐騙集團犯行，震驚社會，沒想到今（14）日再傳出，另有一名以台南市郭姓男子為首的詐騙集團，以類似手法刊登不實求職廣告，待被害人上門後，分別囚禁在台北、台中、苗栗等地套房內；台中地檢署接獲情資，在本（11）月8日至12日發動三波搜索，救出遭囚禁被虐的6名受害人，並帶回涉案9人，其中7人聲押獲准。

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日前新北市警方破獲「台版柬埔寨」詐團案，救出遭囚禁在淡水、桃園中壢區共58名被害者，但其中3名死者不幸被棄屍，相關案情檢警仍不斷深入調查、追蹤。

不料，台北市警局刑警大隊偵八隊又接獲情資，指1名台南市21歲郭姓男子，在網路上以徵人為幌子，吸引被害人前往面試後，要求交出手機、金融帳戶等資料，並進一步控制行動，囚禁藏匿在多個租屋處，且不斷變更地點，範圍遍及台北、台中、苗栗等地區，若有不從則以電棒攻擊。

台中地檢署指揮台中、苗栗等警方跟監蒐證，8日至12日展開搜索行動，陸續拘提主嫌郭男等9人到案，並救出6名被害人，現場查扣毒品、電擊棒、空氣槍等，以及被害人的提款卡、現金26萬餘元。

檢方複訊後，將涉案7人依《毒品危害防制條例》等罪嫌重大，有逃亡、串證、湮滅證據、反覆實施等之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另陳男以2萬元交保，其中1女諭知請回。（編輯：林莞茜）

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