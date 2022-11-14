王琄心電感應慢飛天使　揭自閉症親屬「永遠的痛」

舞台劇《Space Boy星空男孩》講述王琄為了照顧自閉症兒心力交瘁，無意間卻忽略了另一個孩子的感受，身為媽媽如何讓孩子們共生，陷入兩難。巧的是，王琄曾演過類似的角色，對於自閉兒母親的心境很早就感同身受，「大約10年前我拍過第一社福基金會的短片，叫做《小華，去哪裡？》，媽媽想到自己老了會先走，她要不要將哥哥交給妹妹？可是妹妹有她的人生，怎麼讓手足之間不要因為這些特殊的狀況而失去愛，這是很大的學習，也是母親的難題，這種兩難其實是母親心中永遠的痛。」
王琄私下也曾接觸過「慢飛天使」，對自閉症孩子有不同解讀，「以前會覺得自閉症是少數，表示他們是特殊的，就像一班10人有一個是自閉症孩子，他就很特別，但當現在是10個孩子有5個有深淺不同的自閉傾向，正常不正常就不是用我們現在可以理解的方式去看待，而是尊重另一個族群的產生。」她認為我們應該學習怎麼和自閉兒溝通，而不是因為他們太特殊就歸類到角落假裝沒看到，「為什麼現在很多特殊小孩出現，並不代表他們不正常，是我們還不認得他們，不認得就去認識他、靠近他，我覺得尊重才會出現。」
王琄也分享以前和自閉症小孩透過心電感應溝通的經驗，「一次我在穿鞋，覺得後面有人在看我，我回頭一看，有個小孩在溜滑梯最上面看著我，我回頭看他，他嚇一跳，好像被我抓到了，他其實在看我有沒有收到他的訊號，我有收到，他就不好意思躲起來。我接著繼續穿另一隻鞋，我感覺他又在看我，我再回頭一看，他又被抓到了！我覺得是溝通方式不一樣，他可能更靠心，他用一種能量波在跟你溝通。」
李劭婕扮演王琄女兒，兩人首次合作演母女，李劭婕直呼，「琄姐是我們的大前輩，難免緊張，在她身上學到很多東西。」王琄稱讚李劭婕自我要求高、事前做很多功課，反倒希望她能放膽任性、放輕鬆，「太尊敬王琄這個人的話，太像老師，她應該對我要更像母親，可以不用這麼客氣，家人哪有在客氣的啦。」
李劭婕為入戲做足準備，「之前演《我們與惡的距離》舞台劇做過田調，演出《烏陰天的好日子》裡面剛好也有自閉症或躁鬱症，我媽媽退休前也是特教老師，對於自閉症家庭多少有些研究。」《Space Boy星空男孩》12月3、4日於臺北親子劇場加演，售票資訊可洽故事工廠官網、TixFun售票系統與全台7-11。