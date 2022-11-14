中部14校創新創業成果展 賽車工藝、智能醫療成績亮眼

台中市工商發展投資策進會，2年前在中興大學成立「台中市創業育苗資源共享平台」，提供創業課程及諮詢服務，協助青年學子創業。今日集結14所中部大專院校發表成果，從農特產品、新生源電動車到智慧冰箱等，琳瑯滿目，在在展現年輕人驚人創意。總幹事黃于珊表示，工策會推出的育苗平台，願意成為學生創新創業最大靠山，助更多青年團隊勇敢築夢





我是廣告 請繼續往下閱讀

黃總幹事說明，台中市積極推動青年創業，2020年成立「台中市創業創新育苗資源共享平台」，提供創業課程及客製化諮詢服務，今年度計畫再升級，不僅創業輔導課程增添豐富實戰內容，更首度發車創業巴士，帶青年創業團隊深入探究台中創業資源，透過跨校合作及多方資源整合，打造台中友善創業城市。





▲創業5年，今年才成功開發果乾、果醋等產品的檸檬森林，與僑光科大產學合作，今年初次參加十大伴手禮評選，即榮獲農特產精品獎。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.14)

中興大學主任秘書林金賢表示，此次參與團隊內容多元，頗具水準，足見大專校院創新創業教育推動有成。現場分為創業市集及創業簡報兩種展示型態，「創業簡報」為創業成果完善團隊，進行創業項目簡報。「成果展攤」則以實際產品、MVP模型、海報、介紹影片等形式呈現，讓各校學生團隊展示各自創業成果，透過跨校交流激盪腦力。。





在展攤部份，「創塊」成功開發可DIY成家具的積木，已入駐光復新村。剛獲十大伴手禮農特產精品獎的「檸檬森林」，由蔡慧嬋姐弟創立品牌，主要商品是玉翡翠檸檬，由檸檬和柑橘嫁接，創業5年，歷經無數挫折與失敗，今年終於開發出果乾、果醋與果醬，將農特產變精品，首次參加十大伴手禮評選，即榮獲農特產精品獎，肯定他們的努力。





此外，來自印尼的學生團隊「妙點子」，是以稻草為材的紙品製作環保水果包材，已前進東南亞拓展市場。地主中興大學一群跨系學生，因為對賽車充滿熱情，組成NCHU Racing ZR車隊，其前身是機械系的SAE省油車隊，已有25年造車經驗。2019年策劃成立學生方程式賽車隊，透過ZR傳遞對造車工藝的堅持，是支新能源電動車隊。





▲中興大學一群熱愛賽車的跨系學生，透過透過ZR傳遞對造車工藝的堅持，是支新能源電動車隊。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.14)

今日成果展主題，計分為動物與寵物經濟、農業科技、智慧製造、智慧醫療與智慧生活、文創設計與創新、以及永續經營，共有20組展攤隊伍、9組簡報隊伍，內容包括腦瘤智慧精準醫療系統、電動機車租賃平台、智能冰箱系統、延展實境（XR）等，希望讓智慧科技更貼近生活。





此外，也有創業團隊看見寵物市場的潛力，創意發想貓咪租屋設計改造、動物基因檢測等關懷毛小孩的服務，讓參觀民眾與師生驚見各種創業的可能性，一起看見新世代創新力量。



