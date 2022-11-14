G20峰會領袖齊聚！外媒解析與會國家領袖將迎來何種考驗

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二十大過後習近平在國內政局可說是坐穩了位置，但《美聯社》指出自從新冠情以來習近平就少見於國際重大會議，如今離開中國的「新冠氣泡」（COVID-19 Bubble）顯示即將進入一個發了巨大變化的世界。
外界都在看二十大之後的中國外交將如何展開，眼下美國和歐洲等西方國家以更嚴厲的態度面對中國，包含觀察中國在持續拉鋸的俄烏衝突中扮演什麼角色、過去20年來中國把國防預算翻倍並在島嶼建設軍事設施等，習近平如何展開其在二十大上所稱確立中國國際地位和影響進一步提高的這項目標將會是關鍵所在。
美國：執政考驗
期中選舉開票結果尚未正式結束，就目前結果來看共和黨紅潮是雷聲大雨點小，但民主黨掌握參院控制權未必真的能讓拜登不「跛腳」。《美國之音》指出，相較起二十大後自信滿滿的習近平帶著親信赴會，拜登則半是因眾院受挫、半是因參院自信，懷著複雜情緒抵達印尼。不過就積極層面來看，接下來的一年時間，拜登還能夠受到較少國內牽制，對美中關係的改變有所作為。
英國：經濟考驗
《衛報》指出，蘇納克將迎來作為英國首相的第一次重大外交考驗，雖然美方關注焦點可能會是在中國，但他將能夠以領袖身分與拜登見面會談，此外他也能夠在這次峰會和世界領袖們達成部分共識。儘管財政大臣出身的他，在外交政策方面目前並無特別建樹或看法，選擇重複強調G20在2008年經濟危機中奠下基礎的蘇納克，如何藉此扭轉英國逐漸崩毀的財政問題備受考驗。
澳洲：外交考驗
澳洲總理艾班尼斯如今繼承了前首相莫里森政府留下來的問題，而這將使他有機會將澳洲重新置於該地區的外交中心。艾班尼斯推翻了前任政府認定耶路撒冷是以色列首都，引發穆斯林世界不滿的決定，同時宣布與太平洋島國攜手就氣候變遷等議題共同呼籲外界進行實質行動，另外應對中國的崛起與制裁，澳洲也加入澳英美聯盟（AUKUS）藉此取得核潛艇。綜上所述，《雪梨先驅報》認為，這是艾班尼斯一趟修復地緣政治的「破柵欄」之行。