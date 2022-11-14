中職／中信兄弟奪冠優惠出爐！招待燒肉還有折扣碼

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歡慶中信兄弟二連霸！封王優惠活動～
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焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 台中公益店
電話：04-23899888
地址：台中市南屯區公益路二段919號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 台中向上店
電話：04-23012888
地址：台中市西區忠明南路253號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 雲林斗六店
電話：05-5361761
地址：雲林縣斗六市中堅西路585號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 全球旗艦店
電話：06-2088400
地址：台南市東區育樂街250號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 臺南安平店
電話：06-2989006
地址：台南市安平區怡平路1號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 高雄左營店
電話：07-5527002
地址：高雄市鼓山區大順一路441號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 高雄形象概念店
電話：07-7228814
地址：高雄市苓雅區同慶路31號
焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 高雄文山店
電話：07-7779666
地址：高雄市鳳山區文樂街2號
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德貿股份有限公司
2022總冠軍～中信兄弟二連霸！
感謝中信兄弟及各位兄弟球迷～
一起創造了精彩感動的總冠軍賽！
歡慶二連霸，我們德貿乾爹要來回饋球迷啦～
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身為乾爹，我爪們的爪爪（指甲）當然要一起照顧！
MARUTO是長谷川工作所推出的美甲工具品牌
也是日本皇室御用的指甲鉗品牌
每一把指甲鉗的刃口，都由職人精心打磨而成
無論是薄爪厚爪，都能修整得平滑不會有毛邊
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活動期間：11/15－11/30
邀請各位球迷一起打造美爪帥爪！
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狂賀中信兄弟總冠軍二連霸！
雄獅旅遊歡慶榮耀報好康～～～
凡於12/1－12/15下單雄獅台灣自由行產品（不限出發時間）
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狂賀中信兄弟勇奪中華職棒33年總冠軍！
11/15－11/27凡身上穿戴任何中信兄弟相關物品者～
至Pizza Rock消費可享9折優惠！（限台中六家直營店及洲際店）
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出示中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）
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薆悅酒店（五權經典館）－薆喝吧，第一杯調酒免費！
優惠日期：即日起－2022/11/30
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World Gym健身俱樂部 Taiwan
慶祝中信兄弟二連霸奪冠，World Gym世界健身俱樂部，祭出合作廠商同慶優惠。只要是非World Gym會員，穿著中信黃色中英文球衣或持中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），預約入場，即可享「單點免費運動體驗20天（不含預售點），入會再享免入會費」！優惠期間，即日起至2022/11/30止。
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snug給足呵護
狂賀中信兄弟二連霸！sNug給足呵護與百萬象迷們同歡慶，中信兄弟聯名機能除臭襪買6送6，滿額再送機能壓力護腕和雙肩輕旅背包！
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全民打棒球 Pro
各位球團老闆好～歡慶中信兄弟總冠軍，登入送好禮！
只要依照日期每日登入遊戲，就能獲得豐富的獎勵哦～
一定要記得每日進入遊戲，不要錯過輕鬆領取獎勵的機會囉
11/14 高級棒球卡 3包
11/15 金幣500萬
11/16 TH全體球員包 1包
11/17 高級裝備包 3包
11/18 稀有裝備素材 200
11/19 全體球衣隨機包+5包
11/20 寶石 500
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SKECHERS
活動日期：11/15－11/20
活動店點：SKECHERS 全台正櫃
活動內容：單筆消費滿1,000元現抵100元（指定款除外）
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犀牛盾 RhinoShield
11/15－11/29於犀牛盾官網購買「中信兄弟聯名款商品」輸入折扣碼【22兄弟一心勇奪冠軍】，可享85折優惠，同場加映：2022冠軍限定款手機殼，即將推出，敬請期待！
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森森燒肉 MoriMori Yakiniku 洲際店
（洲際店／黎明店／中科店／公益店／竹北店同慶！）
森森與爪爪們一起沉溺在黃色彩帶中～推出爪爪限定優惠！
即日起至11/18憑中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店，即贈送日本A5和牛乙份！
森森燒肉致力於支持在地球隊－中信兄弟
一同來分享達成二連霸的喜悅吧！
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KR Prime Steak House
11/15－11/27活動期間內，持中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店消費，即招待「鐵板牛筋或啤酒兩杯」，每桌最多可使用雙卡～
地址：台中市西屯區市政北二路52號
電話：(04)2252-5566
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暇嗑石鍋-逢甲福星店
11/15－11/27活動期間三重優惠送給爪爪～邁向三連霸！
第一重優惠：穿著中信兄弟相關服飾即享第二鍋半價！
以上「以價格低為主」、「其他優惠不合併使用」、「雙人套餐不適用」，暇嗑石鍋保留最終解釋之權利。
第二重優惠：中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）於平日來店消費，四人同行憑卡即贈送日本A5和牛乙盤(140g)，一桌一張即可！
第三重優惠：Twitch官方頻道會員平日來店消費再贈送蛤蠣乙份(120g)，一個訂閱乙份～
IG：sharkhotpot
電話：04-24529048
地址：台中市西屯區福星北路33號
營業時間：
週一－週五：11:30－14:00／17:00－22:00
週六、週日：11:30－22:00
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NeNe Chicken Taiwan
歡慶中信兄弟二連霸！11/15－11/27期間穿著中信兄弟相關服飾至全台各店門市消費買任乙炸雞送炸韓式年糕乙份！
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屋馬燒肉
屋馬餐飲集團與您一同歡慶中信兄弟球隊年度總冠軍二連霸，在主場拋下黃彩帶的喜悅，於11/14－11/20活動期間享以下優惠～
憑中信兄弟2022季票來店用餐，即享「九折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷乙份」一張季票即享有一份。
憑中信兄弟2022會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。
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屋馬園邸店
地址：台中市西區公益路111號1樓（麗加園邸酒店內）
電話：04-23013000
屋馬中港店
地址：台中市西屯區台灣大道三段300號
電話：04-23121000
屋馬文心店
地址：台中市南屯區文心路一段436號
電話：04-23106699
屋馬國安店
地址：台中市西屯區國安一路168號B1-2
電話：04-24652222
屋馬崇德店
地址：台中市北屯區崇德路二段369號
電話：04-22410000
屋馬中友店
地址：台中市北區育才北路69號1樓
電話：04-22260888
屋馬文心秀泰店
地址：台中市南屯區文心南路289號5樓
電話：04-24750777
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品心港式飲茶
11/15-11/27活動期間，持2022球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），憑證到店消費即享7折優惠，穿著球衣即享8折優惠！
品心港式飲茶（大里店）
地址：台中市大里區國光路二段221號
電話：04-24076681
品心港式飲茶（公益店）
地址：台中市南屯區公益路二段138號
電話：04-23286661
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烤狀猿日式燒肉
11/15－11/27活動期間，持2022球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），憑證到店消費即享「A5和牛一份 」，凡穿著中信兄弟球衣來店消費即享 「 85折」 優惠，兩個都有則享「8折＋A5和牛」！
烤狀猿日式燒肉（一中店）
地址：台中市北區太平路8-1號
電話：04-22257858
烤狀猿日式燒肉（大里店）
地址：台中市大里區大里路118號
電話：04-24876661
烤狀猿日式燒肉（員林店）
地址：彰化縣員林市中山路二段571號
電話：04-8336585
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老井極上燒肉
11/15－11/27活動期間，持2022球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），憑證到店消費，即招待和牛松露炙壽司（一張票／證，招待一貫），凡穿著中信兄弟球衣來店消費即享「九折」，兩個都有則享「九折＋和牛松露炙壽司」！
老井極上燒肉（崇德店）
地址：台中市北屯區崇德路二段256號
電話：04-22478590
老井極上燒肉（美村店）
地址：台中市西區美村路一段289號
電話：04-23015511
老井極上燒肉（竹北店）
地址：新竹縣竹北市文興路一段31號
電話：03-6688238
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青森塩選燒肉 竹北光明店
11/15－11/27活動期間，凡穿著中信兄弟球衣、相關服飾，或憑2022球賽門票（中信兄弟主場賽事）／中信兄弟2022會員卡（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）來店用餐～
好禮三重優惠送爪爪，一起邁象三連霸！
第一重：贈送日本A5和牛 乙份
第二重：歐廷格啤酒500ml 買一送一
第三重：預祝中信兄弟明年拿下三連霸總冠軍，每組貴賓送「塩選美國prime厚切牛排禮卷」乙張，沒有使用期限，限下次消費使用～
IG：ching_sen1
電話：03-5589686
地址：新竹縣竹北市光明一路398號
營業時間：
週一～週五：11:30－14:00／17:00－23:00
週六、週日：11:30－23:00
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激旨燒鳥Gekiuma Yakitori 逢甲總店、逢甲二店
直營店限定～11/15－11/27活動期間，中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象），憑卡來店消費，串燒／串炸享95折優惠（包廂及酒水不適用此優惠活動）～加碼三人同行且皆穿戴中信兄弟球衣，來店消費即贈生啤酒乙杯(365ML)！
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湯馥招牌石頭鍋·海鮮涮涮鍋 -大業直營店
狂賀中信兄弟二連霸！來店只要說出「中信兄弟二連霸」～開鍋即送「雪花牛或梅花豬肉乙份(150g)」，不得與其他優惠共同使用。（此優惠僅限大業直營店）
地址：台中市南屯區大業路246號
電話：04-23289989
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金悅軒港式餐廳 旗艦店
11/15－11/27活動期間，著中信兄弟相關球衣來店消費即招待楊枝甘露乙杯！
地址：臺中市南屯區公益路二段213號
電話：(04)2255-7942
營業時間：11:30-15:00、17:30-22:00／六日早茶時間：08:00-11:00
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金苑茶餐廳 - 公益店／金苑茶餐廳 - 鼎盛店
11/15－11/27活動期間，著中信兄弟相關球衣到店消費即招待奶皇流沙包乙個！
金苑茶餐廳－公益店
地址：臺中市西區公益路147號
電話：(04)2302-5345
營業時間：11:00-21:00
金苑茶餐廳 - 鼎盛店
地址：臺中市西屯區市政北二路238號3樓之1
電話：(04)2254-6500
營業時間：11:00-20:00
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老墨餐車
11/15－11/27活動期間，著中信兄弟有關商品即享第二套餐半價優惠！
「老墨餐車Tacos西門店」
FB：老墨餐車
IG：MexicanOGdiningcar
電話：0918-567-232
地址：台北市內江街15號（紅樓店）
營業時間：
星期一～星期五 17:00－21:30
星期六、星期日 13:00－21:30
台北市武昌街二段83號之1（餐車）
營業時間：22:00－02:30
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巴歌浪小聚所居酒屋
歡慶中信兄弟二連霸！
第一重優惠～11/15－11/27期間到店享399生啤酒暢飲／四人同行加送一支小米酒！
第二重優惠～穿著或出示中信兄弟周邊商品於現場拍照打卡即贈炸豆腐乙盤！
營業時間：18:00－22:30（星期一～星期六）
電話：02-25776948
地址：台北市松山區光復北路26巷10號
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KUI 酷愛生存遊戲專賣 Airsoft
歡慶中信兄弟二連霸！11/15－11/27活動期間到全台KUI生存遊戲門市購買獨家代理品牌「EMERSONGEAR、WARCHIEF 酋長、MAXPEDITION、Mechanix 」凡到場消費的球迷出示中信兄弟相關網頁即享全品項95折，中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）憑證享9折優惠！（部分已特價商品除外）
全台門市：https://www.kui.com.tw/introduction.php
一頭牛崇德店／一頭牛 日式燒肉‧清酒-公益店
11/15－11/27活動期間～
中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）專屬：
消費即贈送日本A5舒肥菲力乙份！
穿著中信兄弟相關球衣：消費即贈送塔香海卷奶油燒！
一頭牛崇德店：台中市北屯區崇德路三段197號
一頭牛公益店：台中市南屯區公益路二段162號
八豆食府精緻鍋物 - 崇德店
11/15－11/27活動期間～
中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）專屬：
消費即贈送極盛海味盛合！
穿著中信兄弟相關球衣：消費即贈手工丸子三兄弟乙份！
八豆食府崇德店：台中市北屯區崇德十路一段448號
八豆食府壽喜燒
11/15－11/27活動期間～
中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）專屬：
消費即贈冰鮮黃金蝦！
穿著中信兄弟相關球衣：免費升級經典鍋物！
（一桌限贈送乙份，恕不與其他優惠合併使用）
八豆食府壽喜燒：台中市南屯區大光街162號
旭益汽車 SECAR
旭益汽車歡慶中信兄弟勇奪2022年度總冠軍！
11/15－11/27活動期間，中信兄弟2022會員（季票、猛象會、艾樂粉、親子象）憑卡來店即享：
全館百貨9折優惠（特價品不適用，恕不與其他優惠合併使用）
專業技師免費15項汽車健檢及12項冷氣健檢服務
旭益汽車支持在地球隊－中信兄弟棒球隊
歡迎球迷一同來分享達成二連霸的喜悅！
營業據點： https://reurl.cc/NGA049
客服專線：0800-333555
乾杯燒肉居酒屋
中部地區冠軍優惠（乾杯／麻辣45／老乾杯／黑毛屋本家）
歡慶中信兄弟封王！11/15－12/11期間～
出示中信兄弟相關小物或穿著服飾
無酒精飲品及啤酒買二送一！
（乾杯居酒屋相關黃色 ，有提及兄弟封王慶祝相關即可）
乾杯居酒屋 台中中港店 新光三越13樓
麻辣45台中中港店 新光三越9樓
老乾杯台中市政店 文心路二段209號
黑毛屋本家台中市政店 文心路二段207號2樓