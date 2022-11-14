流感累計3例併發重症　疾管署曝2大共通點

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疾管署依監測資料顯示，副流感、呼吸道融合病毒、流感等呼吸道病毒於社區持續活動，流感病毒檢出以A型H3N2為主，另近1週門急診類流感就診人次略降，惟仍高於2020年及2021年同期；國際間北半球近三週流感活動漸增，美國較往年提前1至2個月進入高峰，加拿大亦逾流行閾值且高於往年同期，亞洲國家則多維持於季節水平，其中韓國有較明顯升高趨勢，目前主要流行型別均為A型H3N2。
疾管署說明，今年度公費流感疫苗所有接種對象於1日起均已全部開打，截至13日止，629萬劑公費流感疫苗已使用超過514萬劑，整體使用率已逾8成，整體接種情形較去年同期提升，特別是65歲以上長者接種率47.1%，已較去年同期32.1%高出15%，以及學齡前幼兒接種率46.2%，較去年同期45.7%高出0.5%，但與目標接種率52.6%及60.1%仍有差距，請符合公費接種資格民眾及高風險族群儘速前往接種。
另由於部分縣市將陸續啟動疫苗調度作業或回收至特定合約院所或衛生所，疾管署建議，民眾前往接種前可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空且節省排隊等候時間。
疾管署也說，已向合約院所預約幼兒施打第二劑的民眾及學生族群持補種單接種者，請依預約時間儘速前往施打，以確保接種權益。
疾管署提醒，為防範流感及新冠疫情雙重衝擊，民眾除接種流感疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會，且近期日夜溫差大，請民眾留意手部及呼吸道衛生，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
疾管署強調，一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應儘速就醫，符合公費流感抗病毒藥劑使用對象者，無需流感快篩，依醫師指示使用公費流感抗病毒藥劑，並落實生病不上班、不上課，以避免病毒傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。