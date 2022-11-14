拜習會登場！兩人「握手8秒」致詞曝光　強調避免衝突

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從直播畫面中可以看到，在會談正式開始前，拜登以及習近平先是簡單握手了8秒左右，並且簡短寒暄，供媒體拍照，隨後才步入會場。
陪同拜登與會的代表團成員包括國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文和財長葉倫。而中方則是有中央外事辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅等人，除了拜登以及習近平之外，其餘隨行官員皆配戴口罩。
在就定位之後，拜登發表簡短致詞，稱他致力於保持兩人之間溝通管道暢通，「因為我們兩國有很多事情，必須要有機會處理。作為美中各自的領導人，我認為我們有責任表明能處理好彼此的分歧。」拜登強調要避免進一步演變成衝突，並且尋求在環境、糧食等全球議題上合作。
習近平則是先指出，上次與拜登見面是2017年達沃斯論壇，雖然自拜登上任後，有通過視訊會談、通話、通信等保持溝通，「但是都不如『面對面』會見。今天我們實現『面對面』會見。」
習近平表示，中美兩國從接觸、建交到今天，歷經了50多年的風風雨雨，而當前中美關係面臨不符合兩國和兩國人民的根本利益，也不符合國際社會的期望。
習近平稱，作為中美兩國的領袖，需要為雙方關係發展找出正確方向，並形容世界來到十字路口，國際關注中美妥善處理關係，「因此我們的會晤舉世矚目，我們需要與各國一起為世界和平增強希望，為全球穩定帶來更多信心。」習近平強調，願與拜登就中美戰略問題、國際及地區重要議題「坦誠、深入地交換意見」，將兩國關係帶到正常軌道。
在兩人發表致詞後，所有中外媒體都撤離會場。這次是拜登就任總統後，與習近平首次進行「面對面」會談，因此吸引國際社會關注。其中台灣問題是本次拜習會重點之一，預計雙方在對話時會試圖畫出底線與紅線。
蘇利文先前表示，這場會談將會持續數個小時，也有可能會更久。窗邊會談結束後不會發表聯合聲明，拜登預計在晚間9時30分舉辦記者會。