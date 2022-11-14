金馬優良電影劇本得獎名單曝 温貞菱愛看恐怖片怕睡不著
由文化部影視及流行音樂產業局主辦，第44屆優良電影劇本頒獎典禮，今（14）日晚間正式登場，5位評審暨頒獎嘉賓，包括温貞菱、蔡嘉茵、杜政哲、王莉雯、徐國倫共同出席現場；本屆首獎由身兼編劇、小說家、電影企劃的蕭瑋萱，憑藉作品〈夜鷹〉獲得。
第44屆優良電影劇本共計319件作品報名，其中38件入圍獎項競爭相當激烈。演員蔡嘉茵分享自己挑劇本的考量點：「我覺得第一印象就會滿重要的，看劇本時如果中間沒有出現想上廁所或吃東西，以及『還要繼續看下去嗎？』的想法，有滿高的機率是喜歡的。」就像追劇一樣，能繼續追下去就知道是自己滿意的劇本。身為柯震東導演處女作《黑的教育》表演指導，蔡嘉茵直言：「我做《黑的教育》時候覺得它給我很有生命力，所以我去排練的時候情緒會很嗨！」
演員温貞菱分享當評審經驗：「我看到很多比較偏向驚悚或恐怖題材的劇本，我都覺得過程描寫很深刻非常好，就是在早上或中午看的時候，心裡會想說好險是在這個時間看，晚上看的話真的會害怕睡不著。」
蔡嘉茵提到當評審的過程中心裡很煎熬：「在開會時決定要刷掉哪一部作品，心裡都會覺得我要去贖罪，少的話70幾頁多的有200頁，一個字一個字刻出來。」蔡嘉茵同感老公也是編劇，每天看對方關在房內寫劇本關到都枯萎時，以前會抱怨他不準時出來吃飯，現在很能體諒他的辛苦。