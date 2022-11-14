李鴻源遭批選舉抹黑？張善政：鄭文燦一直迴避問題

▲張善政表示，李鴻源的專業不容外界懷疑，反嗆鄭文燦至今對於桃園多項公共工程問題均未說明清楚，「這才是關鍵，他一直在迴避這個關鍵。」（圖／張善政辦公室提供）
▲張善政表示，李鴻源的專業不容外界懷疑，反嗆鄭文燦至今對於桃園多項公共工程問題均未說明清楚，「這才是關鍵，他一直在迴避這個關鍵。」（圖／張善政辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

2022-11-14 19:31:14

針對前內政部長李鴻源日前上廣播節目訪問時提到，桃園市的全市工程由5家廠商承接，桃園市長鄭文燦特別發文澄清，指李的說法「實在太荒謬了」，是「選舉抹黑」。對此張善政今（14）日受訪強調，李鴻源的專業不容外界懷疑，反嗆鄭文燦至今對於桃園多項公共工程問題均未說明清楚，「這才是關鍵，他一直在迴避這個關鍵。」

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張善政表示，李鴻源是一個非常有專業，他非常尊重的對象，反倒是每次有人批評到市政府的公共工程，市府都弄一些虛假的數字來搪塞，態度非常高傲，不願意去面對真正的事實。


張善政指出，桃園市出了這麼多公共工程問題，從楊梅區公所、平鎮地下停車場，到蘆竹的運動中心、八德運動中心及總圖書館，甚至還牽涉到行政院長蘇貞昌女兒去裡面承接下包的工作，大家對桃園市政府整個公共工程發包都有很大的問號，鄭文燦一直沒有說明清楚。


鄭文燦稍早在臉書發文，述明綠營執政後的桃園引進台積電等產業發展、努力推動鐵路地下化，並展現保護藻礁等多項「拚國政」的表現，反批張善政對桃園沒有充分認識，連回答立法委員質詢時，都回答「對於桃園的產業不了解」。


對此張善政表示，從公共工程問題乃至於最近的「台版柬埔寨」治安問題，鄭文燦都沒有回應，質疑「他(鄭文燦)有在專注市政嗎?」張說，市民看得非常清楚，「他最近完全都在拚選舉，沒有在專注市政，這是非常明顯的事實。」


媒體問到封關前的2份最新民調中，張善政以些微差距稍微落後對手鄭運鵬，鄭酸張「只是靠基本盤佛系選舉」，不像他跑了1千多個行程。張善政酸回「他有功夫去算說他到底這幾個月跑了一千多個行程，他這個功夫是不是拿來關心我們桃園公共工程的品質，我們市民會覺得更受惠？」

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