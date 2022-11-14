桃市青創基地群推科普體驗　全民免費輕鬆學

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青年局長陳冠穎表示，桃園青創生態圈發展逐漸完備，除了明年將設立「A8新創加速器」及「數位轉型基地」，針對成熟新創團隊進行精準商務拓展，讓新創技術可以媒合到製造、餐飲及旅宿等中小企業與店家協助其數位轉型。
另外，陳冠穎提到，科技普及也是青創生態圈發展的重要基點，桃市青創基地群推動科學體驗活動讓全民免費輕鬆學，除了讓更多人了解新創科技，打開科普知識觀，進而培育科技人才，同時新創團隊可透過開設科普課程機會，讓團隊產品服務獲得實際驗證場域。
青年局指出，12月起，新明及安東青創基地將陸續開設45個梯次的體驗課程及常駐體驗展，其中安東青創基地以XR為核心，將開設一系列AR/VR沉浸式體驗課程；新明青創基地則以AI機器人、創客教育及無人機載具等主題為核心，透過趣味的課程培養青年動腦想、動手做的能力。
除了科普體驗課程，安東基地每月還會推出包含雙語學習、環境保育及反毒素養三大議題的體驗內容，而新明基地則提供新創技術展示服務，包括服務型機器人、無人機展示及智慧共享雨傘機的使用，讓大眾了解創新科技技術的相關知能、產業趨勢、應用領域及未來商機。有興趣的民眾可至青年事務局官方網站(https://reurl.cc/KXxnmp)或「桃園青創事」臉書粉絲專頁查詢課程內容。