特企／臺中歌劇院新藝計畫　《千年幻戀》重啟聊齋新提問

▲《千年幻戀》由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場共同編創，運用臺灣傳統布袋戲，結合香港文學劇場風格。（圖／資料照片）
▲《千年幻戀》由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場共同編創，運用臺灣傳統布袋戲，結合香港文學劇場風格。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-11-15 11:14:10

電影《倩女幽魂》中張國榮、王祖賢的人鬼苦戀，今年已屆35週年，臺中國家歌劇院新藝計畫《千年幻戀》對此聊齋故事重新提問，為何寧采臣能對聶小倩坐懷不亂？又何以一個滅妖無數的道士會幫忙聶小倩？11月26、27日來歌劇院小劇場揭曉答案。

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《千年幻戀》由真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場共同編創，運用臺灣傳統布袋戲，結合香港文學劇場風格，真雲林閣掌中劇團團長李京曄擔綱主演，既演人戲、也演偶戲；香港演員趙鷺燕、臺灣演員王渝婷也將執偶「獻聲」，3人分別以台、粵、華語發音，重新演繹這段聊齋故事。

導演譚孔文表示，他一直想沿著徐克導演的電影思路，尋找中國古典文學在當代劇場如何再發展，於是在2020年創作《一劍蜀山》劇場電影回應《蜀山》，今年以《倩女幽魂》為基礎，創作《千年幻戀》；來臺灣和李京曄師傅排練後，確切感受布袋戲對臺灣人不只是一種玩意、技藝，其實是一種信仰。

編劇何應權指出，《聊齋誌異》是一部描寫人與鬼魅、妖怪、動物共生的故事。而臺灣金光布袋戲又是從50年代發展到現在，當中操偶師與偶在舞台上共生，不分彼此，2種如此有歷史感的改編素材，卻令他想到一個關於「未來」的時空：若燕赤霞有下輩子，他會是一個怎樣的人？

《千年幻戀》以人偶共演的雙軸線，呈現布袋戲精湛的口白跟操偶技巧，與文學劇場的戲劇張力與情感。「布袋戲」軸線將以往大鬍子蠻橫形象的燕赤霞，融入多元性別議題，以偶的肢體呈現出含苞待放，欲走還留、愛到要死但不說的情感；「人戲」軸線呈現來自不同時空的紅髮女子「赤」，與她的複製人姊妹「Red」間的雙生情誼。

主演李京曄說，一般認為「偶是虛的，人是實的」，《千年幻戀》剛好相反，將「偶」運用在清楚、實在的戲劇線上，「人」卻是在虛幻、飄渺的形式上，導演將整個戲劇的形式翻轉，對舞台、音樂、戲偶、演員的了解與調度，都令人耳目一新、大開眼界，這真的是一次非常特別的合作經驗。購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n07cveve

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