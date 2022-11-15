特企／臺中歌劇院新藝計畫　《千年幻戀》重啟聊齋新提問

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導演譚孔文表示，他一直想沿著徐克導演的電影思路，尋找中國古典文學在當代劇場如何再發展，於是在2020年創作《一劍蜀山》劇場電影回應《蜀山》，今年以《倩女幽魂》為基礎，創作《千年幻戀》；來臺灣和李京曄師傅排練後，確切感受布袋戲對臺灣人不只是一種玩意、技藝，其實是一種信仰。
編劇何應權指出，《聊齋誌異》是一部描寫人與鬼魅、妖怪、動物共生的故事。而臺灣金光布袋戲又是從50年代發展到現在，當中操偶師與偶在舞台上共生，不分彼此，2種如此有歷史感的改編素材，卻令他想到一個關於「未來」的時空：若燕赤霞有下輩子，他會是一個怎樣的人？
《千年幻戀》以人偶共演的雙軸線，呈現布袋戲精湛的口白跟操偶技巧，與文學劇場的戲劇張力與情感。「布袋戲」軸線將以往大鬍子蠻橫形象的燕赤霞，融入多元性別議題，以偶的肢體呈現出含苞待放，欲走還留、愛到要死但不說的情感；「人戲」軸線呈現來自不同時空的紅髮女子「赤」，與她的複製人姊妹「Red」間的雙生情誼。
主演李京曄說，一般認為「偶是虛的，人是實的」，《千年幻戀》剛好相反，將「偶」運用在清楚、實在的戲劇線上，「人」卻是在虛幻、飄渺的形式上，導演將整個戲劇的形式翻轉，對舞台、音樂、戲偶、演員的了解與調度，都令人耳目一新、大開眼界，這真的是一次非常特別的合作經驗。購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n07cveve