藍天變綠地？柯志恩車掃驚吐：過去最藍的地方都不行了
高雄市長候選人柯志恩今（14）日起將展開為期十天的「繞著高雄跑」掃街宣講行程，親自走訪高雄市各區，今日下午就前進大旗美地區，不過車掃期間，柯志恩和國民黨立委江啟臣談起選情，直呼以前客家、原住民都是「藍」的，「最藍的地方，現在這樣」、「現在也都不行了」。
柯志恩和江啟臣今日晚間陪著黨籍議員林義迪進行車掃時，車隊行進間，江啟臣表示「這裡（美濃）以前都藍的餒」，柯志恩立刻頻頻搖頭「現在全部都…」停頓幾秒後，柯志恩接著感嘆「所以你看要怎麼辦？真的是…。這是最藍的地方，現在這樣…」，江啟臣也略帶無奈的說「客家以前都是藍的啊」，柯志恩再搖頭附和「都是藍的，現在你看這樣啦…。原住民也都是藍的，現在也都不行了」，「20年沒有執政，去了了」，似乎意外曝光心中憂慮和感嘆。
車隊行進間，柯志恩也主動詢問台中選情「台中很穩嗎？」，江啟臣猶豫了一下才表示「欸...我們不能這樣講啦，要小心啦！我覺得要小心啦！因為台中跟高雄都有縣區跟市區的問題」，接著江啟臣聊起空氣品質，江啟臣先是對著柯志恩說「你們空氣很差欸」，不過下一句似乎打臉台中市長盧秀燕，江啟臣指出「這幾天我們台中也不好」。