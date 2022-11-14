最美星二代！邱淑貞「3千金」罕合體 粉絲讚：基因太神
「性感女神」港星邱淑貞1999年嫁給富商老公沈嘉偉，兩人結婚後育有3千金，其中已邁入時尚圈、今年21歲的大女兒沈月，完美複製媽媽的美貌，甚至被譽為「最美星二代」；而老二沈日、老三沈晨則是較少露面。近日三姐妹「罕見同框」，和港星吳君如一起去看舞台劇，也被網友讚翻「不愧是邱淑貞的神基因」、「3個都好好看」。
吳君如、陳可辛的女兒Jillian（陳是知）參與舞台劇《不，完美》表演，夫妻倆13日也到場支持，更在後台開心錄影片，發到IG限時動態上。只見邱淑貞的3個女兒都到場支持，讓她相當開心，興奮心情全寫在臉上。
畫面中，沈月將長髮自然放下，對著鏡頭露出燦笑、大方揮手，並給吳君如一個大擁抱。此外，邱淑貞的二女兒沈日和小女兒沈晨也拿掉口罩露出完整臉孔，對鏡頭親切打招呼，給人鄰家女孩的親切感。最後，吳君如也將鏡頭帶回女兒Jillian身上，她抱著花束和媽媽撒嬌，最後大家也一起比出愛心手勢，氣氛熱鬧又溫馨。
網友看完也紛紛稱讚，「三個女兒都越長越漂亮」、「星二代長大後都生得很美」、「3個都好好看」、「不愧是邱淑貞的神基因」、「阿月跟媽咪一樣漂亮」、「這樣一看，沈月已經遺傳到大部分美貌了」。（編輯：郭佩蓉）